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Впервые в истории в Единой лиге ВТБ нет россиян на посту главного тренера

Впервые в истории в Единой лиге ВТБ нет россиян на посту главного тренера
Баскетбол / Единая лига ВТБ 0

С назначением на пост главного тренера саратовского «Автодора» боснийца Предрага Крунича впервые в истории Единой лиги ВТБ ни в одной из команд турнира нет российского главного тренера.

Список главных тренеров команд Единой лиги ВТБ сезона-2019/20 по состоянию на 27 ноября:

«Химки» — Римас Куртинайтис, Литва
ЦСКА — Димитрис Итудис, Греция
«Локомотив-Кубань» — Богдан Карайчич (и.о.), Сербия
«Енисей» — Дражен Анзулович, Хорватия
УНИКС — Димитрис Прифтис, Греция
«Зелена-Гура» — Жан Табак, Хорватия
«Нижний Новгород» — Зоран Лукич, Сербия
«Астана» — Эмиль Райкович, Македония
«Калев» — Роберт Штельмахер, Латвия
«Зенит» — Жоан Плаза, Испания
«Автодор» — Предраг Крунич, Босния и Герцеговина
«Парма» — Казис Максквитис, Литва
«Цмоки-Минск» — Ростислав Вергун, Беларусь.

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