Впервые в истории в Единой лиге ВТБ нет россиян на посту главного тренера

С назначением на пост главного тренера саратовского «Автодора» боснийца Предрага Крунича впервые в истории Единой лиги ВТБ ни в одной из команд турнира нет российского главного тренера.



Список главных тренеров команд Единой лиги ВТБ сезона-2019/20 по состоянию на 27 ноября:



«Химки» — Римас Куртинайтис, Литва

ЦСКА — Димитрис Итудис, Греция

«Локомотив-Кубань» — Богдан Карайчич (и.о.), Сербия

«Енисей» — Дражен Анзулович, Хорватия

УНИКС — Димитрис Прифтис, Греция

«Зелена-Гура» — Жан Табак, Хорватия

«Нижний Новгород» — Зоран Лукич, Сербия

«Астана» — Эмиль Райкович, Македония

«Калев» — Роберт Штельмахер, Латвия

«Зенит» — Жоан Плаза, Испания

«Автодор» — Предраг Крунич, Босния и Герцеговина

«Парма» — Казис Максквитис, Литва

«Цмоки-Минск» — Ростислав Вергун, Беларусь.