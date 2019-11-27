Впервые в истории в Единой лиге ВТБ нет россиян на посту главного тренера

С назначением на пост главного тренера саратовского «Автодора» боснийца Предрага Крунича впервые в истории Единой лиги ВТБ ни в одной из команд турнира нет российского главного тренера.
Список главных тренеров команд Единой лиги ВТБ сезона-2019/20 по состоянию на 27 ноября:
«Химки» — Римас Куртинайтис, Литва
ЦСКА — Димитрис Итудис, Греция
«Локомотив-Кубань» — Богдан Карайчич (и.о.), Сербия
«Енисей» — Дражен Анзулович, Хорватия
УНИКС — Димитрис Прифтис, Греция
«Зелена-Гура» — Жан Табак, Хорватия
«Нижний Новгород» — Зоран Лукич, Сербия
«Астана» — Эмиль Райкович, Македония
«Калев» — Роберт Штельмахер, Латвия
«Зенит» — Жоан Плаза, Испания
«Автодор» — Предраг Крунич, Босния и Герцеговина
«Парма» — Казис Максквитис, Литва
«Цмоки-Минск» — Ростислав Вергун, Беларусь.
- 27 ноября 2019
-
17:13
-
16:49
-
16:47
-
15:55
-
14:48
-
13:32
-
12:29
-
11:38
-
10:20
-
09:00
-
07:32
-
00:42
- 26 ноября 2019
-
23:52
-
21:52
-
20:47
-
19:41
-
18:40
-
17:25
-
16:13
-
14:50
-
13:15
-
12:40
-
11:20
-
10:00
-
09:19
-
07:04
-
06:46
-
06:31
-
05:42
-
00:20
-
00:15
- 25 ноября 2019
-
23:34
-
22:32
-
21:26
-
21:13