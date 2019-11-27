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Фридзон: Мексику не очень хорошо знаю, а Германия — суперкоманда

Фридзон: Мексику не очень хорошо знаю, а Германия — суперкоманда
Баскетбол / Сборная России 0

Защитник «Локомотива-Кубань» и сборной России по баскетболу Виталий Фриздон поделился мыслями о соперниках в предстоящем квалификационном турнире Олимпийских игр — 2020. Напомним, сборная России сыграет квалификационный турнир в Хорватии, соперниками сборной станут команды Германии и Мексики.

«Мексику не очень хорошо знаю, видел их игру всего несколько раз. Германия очень здорово выступила в квалификации чемпионата мира, а на турнире проигрывала в самых концовках. Им для победы не хватало чуть-чуть. Германия — суперкоманда.

Многое в игре сборной Германии будет зависеть от разыгрывающего Шрёдера: как он будет выглядеть после НБА, в какой форме подойдёт к квалификационному турниру. 70% итогового результата зависит от его игры. Германия — большая, габаритная команда. Уверен, с ними будет очень тяжело.

Мексика не так часто выступает на подобных турнирах. Думаю, их мы должны пройти. Хорошо, что мы видели игру Германии на чемпионате мира. И тот факт, что мы играем с ними во втором матче, позволит нам лучше подготовиться к этой встрече. Нам не нужно переживать за игру, нам нужно переживать за себя, чтобы мы были здоровыми, поскольку это главное», — сказал в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Маратом Араслановым Виталий Фридзон.

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Защитник сборной России надеется, что все парни будут здоровы и Россия пробьётся на Олимпиаду.
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