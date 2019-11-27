«Может, кто-то попытается сачкануть». Тараканов — о шансах сборной на ОИ

Чемпион мира и Олимпийских игр Сергей Тараканов поделился мыслями о предстоящем квалификационном турнире Олимпийских игр — 2020. Напомним, сборная России сыграет квалификационный турнир в Хорватии, соперниками сборной станут команды Германии и Мексики.
«Первая и главная проблема — нам нужно будет собрать состав. Необходимо, чтобы приехали игроки, которые способны решать самые высокие задачи. Это будет непросто, поскольку турнир будет после сезона. Федерации нужно будет поработать с игроками. Заставить сегодня никого нельзя. Не уверен, что все будут испытывать обязанность. Может быть, кто-то даже попытается сачкануть: сошлётся на травмы, на усталость. Уверен, так будет. Планомерная работа должна проводиться уже сейчас. Нужно заручиться поддержкой игроков, которые всегда говорили, что для них честь — играть за сборную. Вот пускай доказывают свои слова.
Что касается соперников, то с нами Германия, Хорватия, а победитель будет всего один. Мексика — тоже не подарок. Давно говорим, что мы не являемся лидерами в мировом баскетболе. Нет такого, чтобы в матче с кем-то сказали однозначно: «Нет, ну здесь всё ясно, мы сильнее». Это показал Кубок мира. Чуть какая-то неудача или один игрок выпал — мы можем и Польше проиграть, и кому угодно», — сказал в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Маратом Араслановым Сергей Тараканов.
- 27 ноября 2019
-
20:45
-
20:39
-
19:40
-
17:13
-
16:49
-
16:47
-
15:55
-
14:48
-
13:32
-
12:29
-
11:38
-
10:20
-
09:00
-
07:32
-
00:42
- 26 ноября 2019
-
23:52
-
21:52
-
20:47
-
19:41
-
18:40
-
17:25
-
16:13
-
14:50
-
13:15
-
12:40
-
11:20
-
10:00
-
09:19
-
07:04
-
06:46
-
06:31
-
05:42
-
00:20
-
00:15
- 25 ноября 2019
-
23:34