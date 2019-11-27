«Может, кто-то попытается сачкануть». Тараканов — о шансах сборной на ОИ

Чемпион мира и Олимпийских игр Сергей Тараканов поделился мыслями о предстоящем квалификационном турнире Олимпийских игр — 2020. Напомним, сборная России сыграет квалификационный турнир в Хорватии, соперниками сборной станут команды Германии и Мексики.



«Первая и главная проблема — нам нужно будет собрать состав. Необходимо, чтобы приехали игроки, которые способны решать самые высокие задачи. Это будет непросто, поскольку турнир будет после сезона. Федерации нужно будет поработать с игроками. Заставить сегодня никого нельзя. Не уверен, что все будут испытывать обязанность. Может быть, кто-то даже попытается сачкануть: сошлётся на травмы, на усталость. Уверен, так будет. Планомерная работа должна проводиться уже сейчас. Нужно заручиться поддержкой игроков, которые всегда говорили, что для них честь — играть за сборную. Вот пускай доказывают свои слова.



Что касается соперников, то с нами Германия, Хорватия, а победитель будет всего один. Мексика — тоже не подарок. Давно говорим, что мы не являемся лидерами в мировом баскетболе. Нет такого, чтобы в матче с кем-то сказали однозначно: «Нет, ну здесь всё ясно, мы сильнее». Это показал Кубок мира. Чуть какая-то неудача или один игрок выпал — мы можем и Польше проиграть, и кому угодно», — сказал в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Маратом Араслановым Сергей Тараканов.