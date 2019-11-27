«Енисей» проиграл «Клужу» в матче Кубка Европы ФИБА

Красноярский «Енисей» на выезде проиграл «Клужу» в матче группового этапа Кубка Европы ФИБА. Встреча началась в равной борьбе, по итогам первого игрового отрезка «Клуж» повёл в счёте с разницей в одно очко. Вторая четверть также осталась за хозяевами — их преимущество к большому перерыву достигло пяти очков.



После большого перерыва ситуация на паркете не изменилась — к заключительной десятиминутке «Клуж» вёл со счётом 80:69. Заключительная четверть ничего не изменила и также осталась за «Клужем». Итоговый счёт встречи — 97:83 (21:20, 29:25, 30:24, 17:14).



Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Патрик Ричард, набравший 21 очко. В составе гостей 26 очков набрал Дэвион Берри.