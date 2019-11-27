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Кириленко — о квалификации Олимпиады-2020: всё в руках сборной России

Кириленко — о квалификации Олимпиады-2020: всё в руках сборной России
Баскетбол / Сборная России 0

Глава Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко поделился мыслями о предстоящем квалификационном турнире Олимпийских игр — 2020. Напомним, сборная России сыграет квалификационный турнир в Хорватии, соперниками сборной станут команды Германии и Мексики.

«Все европейские сборные в отборе хорошего уровня. В каждой группе есть реально две-три команды, которые будут биться за эту путёвку в Токио. Мне кажется, чуть полегче получилась группа, которая сыграет в Белграде. Там есть явные фавориты — хозяева и итальянцы. Но, опять же, в одной игре всё может быть. Другие три группы, включая нашу, более ровные. У нас есть четыре сильные сборные. Помимо нашей команды, это Германия, Бразилия и хозяева — хорваты.

Шансы есть всегда, и всё в наших руках, в руках сборной России. Очень многое будет зависеть от того, каким будет состав, не будет ли травм. Минувший Кубок мира показал, что на бумаге у нас есть очень сильная команда, но в итоге мы можем получить совсем другую команду. Так что будем смотреть, кто будет готов играть в июне», — приводит слова Кириленко «Р-Спорт».

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