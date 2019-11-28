«Бостон» обыграл «Бруклин» благодаря 39 очкам Уокера

В очередном матче игрового дня в регулярном чемпионате НБА «Бостон Селтикс» принимал «Бруклин Нетс» и победил со счётом 121:110 (30:23, 27:40, 34:23, 30:24).

Календарь регулярного чемпионата НБА в сезоне-2019/20

Главным героем встречи стал защитник «Бостона» Кемба Уокер, набравший 39 очков. Джейлен Браун оформил дабл-дабл из 22 очков и 10 подборов. 16 очков принёс команде Джейсон Тейтум, 14 — у Даниэля Тайса.

Дабл-даблами в составе «Бруклина» отметились Спенсер Динуайдди (16 очков, 11 передач) и Джарретт Аллен (17 очков, 14 подборов).

В параллельном матче «Шарлотт Хорнетс» дома обыграл «Детройт Пистонс» — 102:101 (31:32, 24:28, 31:20, 16:21). Таким образом, «Хорнетс» прервали серию из пяти поражений.