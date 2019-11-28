«Бостон» обыграл «Бруклин» благодаря 39 очкам Уокера
В очередном матче игрового дня в регулярном чемпионате НБА «Бостон Селтикс» принимал «Бруклин Нетс» и победил со счётом 121:110 (30:23, 27:40, 34:23, 30:24).
Календарь регулярного чемпионата НБА в сезоне-2019/20
Главным героем встречи стал защитник «Бостона» Кемба Уокер, набравший 39 очков. Джейлен Браун оформил дабл-дабл из 22 очков и 10 подборов. 16 очков принёс команде Джейсон Тейтум, 14 — у Даниэля Тайса.
Дабл-даблами в составе «Бруклина» отметились Спенсер Динуайдди (16 очков, 11 передач) и Джарретт Аллен (17 очков, 14 подборов).
В параллельном матче «Шарлотт Хорнетс» дома обыграл «Детройт Пистонс» — 102:101 (31:32, 24:28, 31:20, 16:21). Таким образом, «Хорнетс» прервали серию из пяти поражений.
НБА - регулярный чемпионат
28 ноября 2019, четверг. 03:00 МСК
Бостон Селтикс
Бостон
Окончен
121 : 110
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Бостон Селтикс: Уокер - 39, Браун - 22, Тейтум - 16, Тайс - 14, Уонамэйкер - 13, Смарт - 10, Кантер - 4, Оджелей - 3, Эдвардс, Уильямс, Хэйворд, Грин, Лэнгфорд, Waters, Пуарье, Фалль
Бруклин Нетс: Темпл - 22, Харрис - 21, Аллен - 17, Динуайдди - 16, Принс - 12, Нваба - 10, Муса - 4, Шамперт - 3, Пинсон - 3, Куруч - 2, Луваву-Кабарро, Ирвинг, Дюрант, Джордан, Элленсон, Чендлер, ЛеВерт, Клэкстон
НБА - регулярный чемпионат
28 ноября 2019, четверг. 03:00 МСК
Шарлотт Хорнетс
Шарлотт
Окончен
102 : 101
Детройт Пистонс
Детройт
Шарлотт Хорнетс: Бийомбо - 19, Вашингтон - 17, Грэм - 16, Бриджес - 15, Батюм - 13, Розир - 12, Уильямс - 6, Монк - 4, Макдэниелс, Бэйкон, Эрнангомес, Мартин, Кидд-Гилкрист, Симмонс, Зеллер
Детройт Пистонс: Гриффин - 26, Кеннард - 16, Драммонд - 14, Роуз - 13, Галлоуэй - 10, Браун - 8, Моррис - 7, Вуд - 4, Михайлюк - 3, Джексон, Мейкер, Фрейзер, Томас, Снелл, Боун, Думбуйа
- 28 ноября 2019
-
07:12
-
06:56
-
06:25
-
05:27
-
00:17
- 27 ноября 2019
-
23:39
-
22:18
-
20:45
-
20:39
-
19:40
-
17:13
-
16:49
-
16:47
-
15:55
-
14:48
-
13:32
-
12:29
-
11:38
-
10:20
-
09:00
-
07:32
-
00:42
- 26 ноября 2019
-
23:52
-
21:52
-
20:47
-
19:41
-
18:40
-
17:25
-
16:13
-
14:50
-
13:15
-
12:40
-
11:20
-
10:00
-
09:19
Партнерский контент