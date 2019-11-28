34 очка Хардена помогли «Хьюстону» обыграть «Майами»

В очередном матче игрового дня в регулярном чемпионате НБА «Хьюстон Рокетс» на домашней площадке принимал «Майами Хит» и победил со счётом 117:108 (27:23, 39:19, 25:26, 26:40). Таким образом, «Рокетс» прервали серию из трёх поражений.

Календарь регулярного чемпионата НБА в сезоне-2019/20

Одним из главных героев встречи стал защитник «Хьюстона» Джеймс Харден, набравший 34 очка. В активе Расселла Уэстбрука 27 очков, 9 подборов и 7 передач. 23 очка набрал Дануэл Хаус.

Самым результативным в составе «Майами» стал Тайлер Хироу, на счету которого 22 очка. Близок к трипл-даблу был Эдрис Адебайо (17 очков, 11 подборов, 8 передач).

В параллельном матче «Торонто Рэпторс» дома разгромил «Нью-Йорк Никс» — 126:98 (21:29, 37:17, 31:23, 37:29). Для «Рэпторс» эта победа стала пятой кряду.