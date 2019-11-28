Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

34 очка Хардена помогли «Хьюстону» обыграть «Майами»

34 очка Хардена помогли «Хьюстону» обыграть «Майами»
Баскетбол / НБА 0

В очередном матче игрового дня в регулярном чемпионате НБА «Хьюстон Рокетс» на домашней площадке принимал «Майами Хит» и победил со счётом 117:108 (27:23, 39:19, 25:26, 26:40). Таким образом, «Рокетс» прервали серию из трёх поражений.

Календарь регулярного чемпионата НБА в сезоне-2019/20

Одним из главных героев встречи стал защитник «Хьюстона» Джеймс Харден, набравший 34 очка. В активе Расселла Уэстбрука 27 очков, 9 подборов и 7 передач. 23 очка набрал Дануэл Хаус.

Самым результативным в составе «Майами» стал Тайлер Хироу, на счету которого 22 очка. Близок к трипл-даблу был Эдрис Адебайо (17 очков, 11 подборов, 8 передач).

В параллельном матче «Торонто Рэпторс» дома разгромил «Нью-Йорк Никс» — 126:98 (21:29, 37:17, 31:23, 37:29). Для «Рэпторс» эта победа стала пятой кряду.

НБА - регулярный чемпионат
28 ноября 2019, четверг. 04:00 МСК
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Окончен
117 : 108
Майами Хит
Майами
Хьюстон Рокетс: Харден - 34, Уэстбрук - 27, Хаус - 23, Кларк - 12, Маклемор - 7, Такер - 7, Риверс - 5, Чендлер - 1, Хартенштайн - 1, Клемонс, Гордон, Грин, Капела, Сефолоша, Илариу
Майами Хит: Хироу - 22, Олиник - 19, Адебайо - 17, Горан Драгич - 13, Робинсон - 13, Уинслоу - 10, Нанн - 9, Леонард - 5, Окпала, Джонс, Уэйтерс, Макон, Джонсон, Батлер, Сильва, Хаслем
НБА - регулярный чемпионат
28 ноября 2019, четверг. 03:30 МСК
Торонто Рэпторс
Торонто
Окончен
126 : 98
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Торонто Рэпторс: Сиакам - 31, Дэвис - 15, Ванвлит - 15, Ануноби - 13, Миллер - 13, Буше - 13, Холлис-Джефферсон - 12, Пауэлл - 7, Марк Газоль - 3, Джонсон, Лоури, Ибака, Бриссетт, Эрнандес, Томас, Маккоу
Нью-Йорк Никс: Рэндл - 19, Барретт - 16, Трир - 10, Портис - 9, Робинсон - 8, Дотсон - 8, Моррис - 7, Эллингтон - 6, Нтиликина - 5, Нокс - 4, Гибсон - 2, Браздейкис - 2, Смит - 2, Рэбб, Пэйтон, Баллок, Аллен
Комментарии (0)
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019