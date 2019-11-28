41 очко Дэвиса и дабл-дабл Джеймса помогли «Лейкерс» обыграть «Нью-Орлеан»
В очередном матче игрового дня в регулярном чемпионате НБА «Нью-Орлеан Пеликанс» принимал «Лос-Анджелес Лейкерс» и уступил со счётом 110:114 (38:25, 26:29,25:25, 21:35). Для «Лейкерс» эта победа стала девятой кряду.
Календарь регулярного чемпионата НБА в сезоне-2019/20
Главным героем встречи стал центровой «Лос-Анджелеса» Энтони Дэвис, набравший 41 очко. Дабл-дабл из 29 очков и 11 передач оформил Леброн Джеймс. Дабл-даблами в составе «Пеликанс» отметились Джру Холидей (29 очков, 12 передач) и Брэндон Ингрэм (23 очка, 10 подборов).
В параллельном матче «Финикс Санз» дома проиграл «Вашингтон Уизардс» — 132:140 (34:36, 35:38, 26:34, 37:32). Таким образом, «Санз» потерпели пятое поражение в последних шести матчах.
НБА - регулярный чемпионат
28 ноября 2019, четверг. 05:30 МСК
Нью-Орлеан Пеликанс
Нью-Орлеан
Окончен
110 : 114
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Нью-Орлеан Пеликанс: Холидей - 29, Ингрэм - 23, Редик - 18, Уильямс - 11, Харт - 9, Хэйс - 7, Окафор - 6, Мур - 4, Джексон - 3, Александер-Уолкер, Болл, Грэй, Мелли, Миллер, Фэйворс, Читэм
Лос-Анджелес Лейкерс: Дэвис - 41, Джеймс - 29, Кузма - 16, Ховард - 9, Колдуэлл-Поуп - 5, Макги - 4, Грин - 4, Дэниэлс - 4, Карузо - 2, Кук, Рондо, Дадли, Брэдли, Казинс, Норвелл, Адетокунбо
НБА - регулярный чемпионат
28 ноября 2019, четверг. 05:00 МСК
Финикс Санз
Финикс
Окончен
132 : 140
Вашингтон Уизардс
Вашингтон
Финикс Санз: Букер - 27, Рубио - 18, Диалло - 17, Джонсон - 17, Шарич - 17, Окобо - 13, Убре - 12, Картер, Камински, Харпер, Эйтон, Бриджес, Бэйнс
Вашингтон Уизардс: Бил - 35, Брайант - 23, Смит - 21, Дав. Бертанс - 16, Томас - 12, Вагнер - 11, Макрай - 11, Хатимура - 6, Браун - 5, Кьоцца, Уолл, Бонга, Мэтьюз, Маинми, Майлз, Робинсон, Скофилд
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