41 очко Дэвиса и дабл-дабл Джеймса помогли «Лейкерс» обыграть «Нью-Орлеан»

В очередном матче игрового дня в регулярном чемпионате НБА «Нью-Орлеан Пеликанс» принимал «Лос-Анджелес Лейкерс» и уступил со счётом 110:114 (38:25, 26:29,25:25, 21:35). Для «Лейкерс» эта победа стала девятой кряду.

Календарь регулярного чемпионата НБА в сезоне-2019/20

Главным героем встречи стал центровой «Лос-Анджелеса» Энтони Дэвис, набравший 41 очко. Дабл-дабл из 29 очков и 11 передач оформил Леброн Джеймс. Дабл-даблами в составе «Пеликанс» отметились Джру Холидей (29 очков, 12 передач) и Брэндон Ингрэм (23 очка, 10 подборов).

В параллельном матче «Финикс Санз» дома проиграл «Вашингтон Уизардс» — 132:140 (34:36, 35:38, 26:34, 37:32). Таким образом, «Санз» потерпели пятое поражение в последних шести матчах.