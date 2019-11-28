36 очков Лавина не спасли «Чикаго» от поражения в матче с «Голден Стэйт»

В очередном матче игрового дня в регулярном чемпионате НБА «Голден Стэйт Уорриорз» принимал «Чикаго Буллз» и победил со счётом 104:90 (25:17, 28:31, 25:25, 26:17). Таким образом, «Уорриорз» прервали серию из трёх поражений.

Календарь регулярного чемпионата НБА в сезоне-2019/20

Главным героем встречи стал защитник «Уорриорз» Алек Бёркс, который собрал коллекцию из 23 очков, 10 подборов и 7 передач. 25 очков набрал Эрик Пэскелл. Дабл-даблом отметился Омари Спеллмен (13 очков, 11 подборов).

Самым результативным игроком встречи стал защитник «Буллз» Зак Лавин, набравший 36 очков.

В параллельном матче «Портленд Трэйл Блэйзерс» дома обыграл «Оклахома-Сити Тандер» — 136:119 (42:26, 21:24, 41:27, 32:42).