36 очков Лавина не спасли «Чикаго» от поражения в матче с «Голден Стэйт»
В очередном матче игрового дня в регулярном чемпионате НБА «Голден Стэйт Уорриорз» принимал «Чикаго Буллз» и победил со счётом 104:90 (25:17, 28:31, 25:25, 26:17). Таким образом, «Уорриорз» прервали серию из трёх поражений.
Календарь регулярного чемпионата НБА в сезоне-2019/20
Главным героем встречи стал защитник «Уорриорз» Алек Бёркс, который собрал коллекцию из 23 очков, 10 подборов и 7 передач. 25 очков набрал Эрик Пэскелл. Дабл-даблом отметился Омари Спеллмен (13 очков, 11 подборов).
Самым результативным игроком встречи стал защитник «Буллз» Зак Лавин, набравший 36 очков.
В параллельном матче «Портленд Трэйл Блэйзерс» дома обыграл «Оклахома-Сити Тандер» — 136:119 (42:26, 21:24, 41:27, 32:42).
НБА - регулярный чемпионат
28 ноября 2019, четверг. 06:30 МСК
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Окончен
104 : 90
Чикаго Буллз
Чикаго
Голден Стэйт Уорриорз: Пэскелл - 25, Бёркс - 23, Спеллмен - 13, Робинсон - 11, Крисс - 11, Грин - 7, Пул - 6, Боумен - 5, Коли-Стайн - 3, Расселл, Ли, Луни, Эванс, Томпсон, Карри
Чикаго Буллз: Лавин - 36, Саторански - 19, Маркканен - 8, Картер - 8, Харрисон - 7, Янг - 6, Уайт - 2, Гэффорд - 2, Арчидиаконоу - 2, Корнет, Фелисио, Хатчинсон, Портер, Страс, Данн, Валентайн
НБА - регулярный чемпионат
28 ноября 2019, четверг. 06:00 МСК
Портленд Трэйл Блэйзерс
Портленд
Окончен
136 : 119
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Портленд Трэйл Блэйзерс: Лиллард - 27, Макколлум - 22, Уайтсайд - 21, Энтони - 19, Саймонс - 14, Худ - 14, Браун - 4, Лябисье - 4, Хезонья - 4, Бэйзмор - 3, Литтл - 2, Толливер - 2, Трент-мл., Оар, Нуркич, Коллинс
Оклахома-Сити Тандер: Надер - 23, Пол - 16, Галлинари - 14, Жильжо-Александер - 11, Шрёдер - 10, Фергюсон - 9, Ноэль - 8, Адамс - 8, Бертон - 6, Мускала - 5, Базли - 4, Холл - 3, Паттон - 2, Диалло
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