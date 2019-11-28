16,7-миллионный контракт Мозгова убрали из зарплатной ведомости «Орландо»
НБА исключила контракт российского центрового Тимофея Мозгова из зарплатной ведомости клуба «Орландо Мэджик», сообщает журналист Шэмс Чарания в своём «твиттере».
Зарплата Мозгова составляла $ 16,7 млн. «Орландо» разрешили списать эту сумму по той причине, что баскетболист официально объявил о завершении карьеры в НБА из-за травмы.
В 2016 году Мозгов в статусе чемпиона НБА, заработанного в составе «Кливленд Кавальерс», заключил четырёхлетнее соглашение с «Лос-Анджелес Лейкерс» на сумму $ 64 млн. После этого российский баскетболист выступал за «Бруклин Нетс», а также числился в «Орландо», за который не сыграл ни одного матча.
Летом 2019 года Мозгов заключил контракт с «Химками», за которые пока также не играл.
В «Химках» рассказали, как Мозгов восстанавливается после травмы
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