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Мозгов опроверг информацию о завершении им карьеры в НБА

Мозгов опроверг информацию о завершении им карьеры в НБА
Баскетбол / НБА 0

Игрок баскетбольного клуба «Химки» Тимофей Мозгов опроверг утверждение о том, что он официально завершил карьеру в НБА из-за травмы. Ранее стало известно, что лига разрешила «Орландо Мэджик» убрать из зарплатной ведомости контракт Мозгова, по которому баскетболисту оставалось получить $ 16,7 млн.

«Честно говоря, никогда не заявлял об окончании карьеры в НБА и даже не собирался это делать. Равно как и об окончании карьеры в целом.

Любые новости относительно сроков и особенностей моего контракта с «Орландо» связаны с деталями коллективного соглашения и определённых шагов, которые мой прежний клуб предпринимает. Здесь нет никакой связи с моим текущим состоянием.

Продолжаю восстановление, провожу в зале по несколько часов каждый день и с нетерпением жду возвращения на площадку», — приводит слова Мозгова Sports.ru.

16,7-миллионный контракт Мозгова убрали из зарплатной ведомости «Орландо»
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