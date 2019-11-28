Мозгов опроверг информацию о завершении им карьеры в НБА

Игрок баскетбольного клуба «Химки» Тимофей Мозгов опроверг утверждение о том, что он официально завершил карьеру в НБА из-за травмы. Ранее стало известно, что лига разрешила «Орландо Мэджик» убрать из зарплатной ведомости контракт Мозгова, по которому баскетболисту оставалось получить $ 16,7 млн.

«Честно говоря, никогда не заявлял об окончании карьеры в НБА и даже не собирался это делать. Равно как и об окончании карьеры в целом.

Любые новости относительно сроков и особенностей моего контракта с «Орландо» связаны с деталями коллективного соглашения и определённых шагов, которые мой прежний клуб предпринимает. Здесь нет никакой связи с моим текущим состоянием.

Продолжаю восстановление, провожу в зале по несколько часов каждый день и с нетерпением жду возвращения на площадку», — приводит слова Мозгова Sports.ru.