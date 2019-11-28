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Айон: «Реал» продолжает быть великим без Дончича и Родригеса

Айон: «Реал» продолжает быть великим без Дончича и Родригеса
Баскетбол / Евролига 0

Цетровой «Зенита» Густаво Айон поделился ожиданиями от предстоящего матча регулярного чемпионата Евролиги с «Реалом».

«Эта команда не зависит от того, какие баскетболисты в ней играют. Это великий клуб и всегда таким был, очень крепкая команда. Они были такими при Серхио Родригесе, были такими при Луке Дончиче. Продолжают такими быть и без этих игроков. Это большой клуб и отличная команда, команда-победитель с огромным количеством невероятных игроков. Они намерены продолжать в том же духе.

Да, мы пока идём на последнем месте, и все понимают, что это будет очень непростой матч для нас. Но мы играем дома и будем бороться до последнего, чтобы порадовать своих болельщиков», — приводит слова Густаво Айона официальный сайт санкт-петербургской команды.

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