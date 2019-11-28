Агент Мозгова: со дня на день Тимофей выйдет на финальный этап восстановления

Станислав Рыжов, агент баскетболиста «Химок» Тимофея Мозгова, заявил, что его подопечный вышел на заключительный этап восстановления и скоро должен вернуться к тренировкам в общей группе.
«Со дня на день Тимофей должен выйти на заключительный этап восстановления, который подводит к общей группе. Ждём с нетерпением его возвращения», — приводит слова Рыжова «Р-Спорт».
Ранее стало известно, что НБА исключила контракт российского центрового Тимофея Мозгова из зарплатной ведомости клуба «Орландо Мэджик». Мозгов опроверг информацию о завершении им карьеры в НБА.
В 2016 году Мозгов в статусе чемпиона НБА, заработанного в составе «Кливленд Кавальерс», заключил четырёхлетнее соглашение с «Лос-Анджелес Лейкерс» на сумму $ 64 млн. После этого российский баскетболист выступал за «Бруклин Нетс», а также числился в «Орландо», за который не сыграл ни одного матча.
Летом 2019 года Мозгов заключил контракт с «Химками», за которые пока также не играл.
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