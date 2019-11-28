Воронов: «Зенит» может одержать две-три победы подряд и будет близко к плей-офф

Капитан «Зенита» Евгений Воронов поделился ожиданиями от предстоящего матча регулярного чемпионата Евролиги с «Реалом».



«После победы в Казани у всех ребят хорошее настроение. Мы сыграли очень качественно в защите, хорошо проявили себя. Понятно, что «Реал» — фаворит, но мы постараемся преподнести сюрприз, будем цепляться за свои шансы. Всё-таки мадридцам надо прилететь в Россию, акклиматизироваться, плюс у нас будет отличная поддержка болельщиков. Надеюсь, это нам поможет.



Нам надо играть стабильно на протяжении всех 40 минут матча. В Евролиге каждая команда может наказать тебя за минутную или даже секундную расслабленность. К сожалению, у нас не всегда это получается, но от игры к игре команда прибавляет, и в результате мы будем действовать так, как этого хочет наш главный тренер. Шансы на то, чтобы проявить себя в Евролиге, ещё есть. Мы можем одержать две-три победы подряд и будем уже близко к зоне плей-офф», — приводят слова Евгения Воронова «Известия».