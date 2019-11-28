Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

26 очков Тиммы не спасли «Химки» от поражения в матче с «Фенербахче»

26 очков Тиммы не спасли «Химки» от поражения в матче с «Фенербахче»
Баскетбол / Евролига 0

В Стамбуле завершился матч одиннадцатого тура регулярного чемпионата Евролиги, в котором встретились «Фенербахче» и «Химки». Первая четверть осталась за хозяевами — 28:24. Во второй десятиминутке команда из Московской области прибавила и вышла вперёд — 49:44.

После большого перерыва «Химки» провалились и проиграли третью четверть с разницей в 10 очков — 55:65. В заключительном игровом отрезке «Фенербахче» продолжил наращивать преимущество и одержал победу со счётом 89:76.

Самым результативным в составе «Химок» стал Янис Тимма, набравший 26 очков, Энтони Гилл собрал коллекцию из 18 очков и 9 подборов. В составе «Фенербахче» 20 баллов набрал Луиджи Датоме. Костас Слукас собрал коллекцию из 19 очков и 9 передач, ещё 19 баллов — в активе Мелиха Махмутоглу.

Евролига. Регулярный чемпионат. 11-й тур
28 ноября 2019, четверг. 20:45 МСК
Фенербахче
Стамбул, Турция
Окончен
89 : 76
Химки
Химки, Россия
Фенербахче: Датоме - 20, Махмутоглу - 19, Слукас - 19, Деррик Уильямс - 12, Düverioğlu - 10, Ловернь - 7, Штимац - 2, Санджаклы, Биберович, Арна, Джандан, Мухаммед
Химки: Тимма - 26, Гилл - 18, Йеребко - 10, Букер - 9, Эванс - 6, Дайр. Бертанс - 3, Крамер - 2, Йович - 2, Карасёв, Зайцев, Вяльцев, Моня
Комментарии (0)
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019