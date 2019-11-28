26 очков Тиммы не спасли «Химки» от поражения в матче с «Фенербахче»

В Стамбуле завершился матч одиннадцатого тура регулярного чемпионата Евролиги, в котором встретились «Фенербахче» и «Химки». Первая четверть осталась за хозяевами — 28:24. Во второй десятиминутке команда из Московской области прибавила и вышла вперёд — 49:44.
После большого перерыва «Химки» провалились и проиграли третью четверть с разницей в 10 очков — 55:65. В заключительном игровом отрезке «Фенербахче» продолжил наращивать преимущество и одержал победу со счётом 89:76.
Самым результативным в составе «Химок» стал Янис Тимма, набравший 26 очков, Энтони Гилл собрал коллекцию из 18 очков и 9 подборов. В составе «Фенербахче» 20 баллов набрал Луиджи Датоме. Костас Слукас собрал коллекцию из 19 очков и 9 передач, ещё 19 баллов — в активе Мелиха Махмутоглу.
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