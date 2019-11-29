Вышел 10-й выпуск программы Единой лиги ВТБ «Вид сверху»

Пресс-служба Единой лиги ВТБ представила вниманию зрителей 10-й выпуск седьмого сезона телепередачи «Вид сверху». Программа посвящена нескольким темам: «Новый дом ЦСКА», «Аниме от О’Брайанта» и «Лучшие ассистенты Единой лиги ВТБ».

С записью 10-го выпуска седьмого сезона программы «Вид сверху» можно ознакомиться на канале Единой лиги ВТБ в YouTube.