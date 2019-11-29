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Дэвис прокомментировал свист фанов «Нью-Орлеана» в его адрес

Дэвис прокомментировал свист фанов «Нью-Орлеана» в его адрес
Баскетбол / НБА 0

Форвард клуба Национальной баскетбольной ассоциации «Лос-Анджелес Лейкерс» Энтони Дэвис рассказал, как отреагировал на свист болельщиков «Нью-Орлеан Пеликанс» в ходе матча, состоявшегося позавчера, 27 ноября.

Дэвис, первый номер драфта НБА 2012 года, выступал за «Нью-Орлеан» с 2012 года, а в межсезонье-2019 впервые сыграл против бывших партнёров.

«Меня интересовало то, что происходило на площадке, а не поведение зрителей. Я слышал что-то во время исполнения гимна. Но помимо этого было довольно тихо. Я ничего не слышал.

Некоторые болельщики даже выразили мне свою любовь, когда я сидел на скамейке. Судя по тому, что рассказывал Леброн, он пережил что-то гораздо более неприятное, когда в статусе игрока «Майами» посетил Кливленд. А меня всего лишь освистали», — приводит слова Дэвиса ESPN.

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