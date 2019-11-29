«Получили на площадке эпидерсию». Президент «Автодора» — об отставке Пашутина

Президент баскетбольного клуба «Автодор» Владимир Родионов объяснил, почему было принято решение прекратить сотрудничество с Евгением Пашутиным, который покинул пост главного тренера команды. Пашутина сменил 52-летний боснийский специалист Предраг Крунич.

Родионова спросили, почему «Автодор» неудачно начал сезон Единой лиги ВТБ, где выиграл лишь два матча из семи.

«Имели место как травмы, так и тренерские просчёты. Собрать игроков экстра-класса ещё не означает автоматически, что и команда тоже будет топ-уровня. Нужна очень жёсткая тренерская рука.

Сам я мог бы встать у руля, но меня не хватит на все 40 минут игры, всё-таки возраст уже не тот. Нужно поберечь себя, я ещё нужен семье (смеётся).

У нас произошла разбалансировка. Очевидно, что что-то сломалось во взаимопонимании между игроками и тренером. При этом вся селекция велась, согласовываясь с Пашутиным, а на выходе получили на площадке такую эпидерсию», — приводит слова Родионова пресс-служба клуба.