Чавон Льюис подписал контракт с «Енисеем»

Американский защитник Чавон Льюис, недавно покинувший ряды «Нижнего Новгорода», продолжит карьеру в России. Баскетболист подписал контракт с красноярским «Енисеем», сообщает пресс-служба сибиряков на своей официальной странице в «Твиттере».

Льюис выступает в клубах Единой лиги ВТБ с 2018 года. В минувшем сезоне он защищал цвета таллинского «Калева». Летом 2019 года американец стал игроком «Нижнего Новгорода». В команде Лукича он демонстрировал впечатляющую статистику, собирая коллекцию из 14,8 очка, 3,2 подбора и 3,3 передачи в среднем в Единой лиге ВТБ.

В Лиге чемпионов ФИБА статистические показатели американца также были неплохими — 11,3 очка, 1,3 подбора и 3,0 передачи за 19 минут в среднем.