Игроки «Олимпиакоса» требуют увольнения Питино с поста тренера сборной Греции

Баскетболисты «Олимпиакоса» Георгиос Принтезис, Костас Папаниколау и Антонис Кониарис потребовали от руководства Греческой федерации баскетбола уволить с поста главного тренера национальной команды Рика Питино. Игроки возмущены, что американский специалист через несколько дней после заключения контракта со сборной Греции возглавил «Панатинаикос».

По словам Принтезиса, Папаниколау и Кониариса, эта ситуация выглядит токсично, и, если в сборной сохранится нынешнее положение, они не будут за неё выступать, в том числе и на квалификационном Олимпийском турнире.

Напомним, что по итогам жеребьёвки квалификационного турнира сборная Греции сыграет в группе с Китаем и Канадой и в случае победы в ней сразится за путёвку на Олимпиаду с победителем группы в составе команд Турции, Чехии и Уругвая.