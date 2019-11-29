Питино отреагировал на требования игроков «Олимпиакоса»

Главный тренер «Панатинаикоса» и сборной Греции Рик Питино отреагировал на демарш игроков «Олимпиакоса», которые отказываются выступать за национальную команду страны, пока её тренирует Питино.

Напомним, ряд игроков пирейского клуба во главе с Георгиосом Принтезисом недовольны тем, что американец сначала обещал не совмещать пост главного тренера в сборной с работой в каком-либо клубе, а затем возглавил заклятых врагов «Олимпиакоса» — «Панатинаикос».

«Когда я общался с баскетболистами „Олимпиакоса“, у меня не было других вариантов работы, кроме сборной. Я отношусь с огромным уважением ко всем греческим клубам. Но сборная — это не место для соперничества. Здесь можно защищать честь страны. Я соберу под знамёнами 12 игроков, которые будут прикладывать максимум усилий для победы», — приводит слова Питино Sportando.