Билеты на Матч всех звёзд Единой лиги ВТБ поступили в продажу

Сегодня, 29 ноября, поступили в продажу билеты на Матч всех звёзд Единой лиги ВТБ, сообщает официальный сайт турнира.

Напомним, Матч всех звёзд пройдёт 16 февраля 2020 года на «ВТБ Арене», вмещающей более 11 тысяч зрителей. Имена приглашенных звёзд и новые подробности четвёртого в истории Лиги звёздного уик-энда будут объявлены совсем скоро.

«Мы запустили продажу билетов, и теперь каждый желающий может стать частью нашего шоу на «ВТБ Арене». Главной темой предстоящего Матча звёзд станут современные технологии и инновации. Могу сказать точно: на баскетболе в России такого ещё не было.

Политика цен достаточно демократичная — от 600 рублей. Отмечу, что в этом году мы впервые предоставили возможность владельцам клубных абонементов приобрести билеты до официального старта продаж. В прошлом сезоне все билеты были проданы за три дня до Матча звёзд, поэтому советую поторапливаться — хорошие билеты расходятся быстро», — сказала генеральный директор лиги ВТБ Илона Корстин.