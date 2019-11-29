Дабл-дабл Айона не спас «Зенит» от поражения в матче с «Реалом»

В Санкт-Петербурге завершился матч одиннадцатого тура регулярного чемпионата Евролиги, в котором «Зенит» принимал «Реал». Гости уверенно начали встречу и владели инициативой на протяжении всего матча. В итоге мадридцам удалось выиграть в каждой четверти, что помогло им одержать победу с двузначным преимуществом — 86:71.

Самым результативным в составе победителей стал Факундо Кампаццо, набравший 19 очков и совершивший 6 передач. 15 баллов и 8 подборов — в активе Габриэля Дека. У «Зенита» лучшим стал экс-баскетболист «Реала» Густаво Айон, собравший дабл-дабл из 18 очков и 10 подборов. 17 очков — на счету Евгения Воронова.

Это поражение стало для «Зенита» уже девятым. Команда из Санкт-Петербурга замыкает турнирную таблицу Евролиги.