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Дабл-дабл Айона не спас «Зенит» от поражения в матче с «Реалом»

Дабл-дабл Айона не спас «Зенит» от поражения в матче с «Реалом»
Баскетбол / Евролига 0

В Санкт-Петербурге завершился матч одиннадцатого тура регулярного чемпионата Евролиги, в котором «Зенит» принимал «Реал». Гости уверенно начали встречу и владели инициативой на протяжении всего матча. В итоге мадридцам удалось выиграть в каждой четверти, что помогло им одержать победу с двузначным преимуществом — 86:71.

Самым результативным в составе победителей стал Факундо Кампаццо, набравший 19 очков и совершивший 6 передач. 15 баллов и 8 подборов — в активе Габриэля Дека. У «Зенита» лучшим стал экс-баскетболист «Реала» Густаво Айон, собравший дабл-дабл из 18 очков и 10 подборов. 17 очков — на счету Евгения Воронова.

Это поражение стало для «Зенита» уже девятым. Команда из Санкт-Петербурга замыкает турнирную таблицу Евролиги.

Евролига. Регулярный чемпионат. 11-й тур
29 ноября 2019, пятница. 20:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
Окончен
71 : 86
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Зенит: Айон - 18, Воронов - 17, Томас - 13, Понитка - 10, Альбиси - 7, Айверсон - 2, Холлинс - 2, Трушкин - 2, Понкрашов, Рэнфро, Хвостов, Абромайтис
Реал Мадрид: Кампаццо - 19, Дек - 15, Козёр - 11, Фернандес - 11, Томпкинс - 7, Кэрролл - 6, Тавареш - 6, Рэндольф - 4, Микки - 4, Лапровиттола - 3, Гаруба Алари, Тэйлор
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