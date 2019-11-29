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26 очков Тэйтума не спасли «Бостон» от поражения в матче с «Бруклином»

26 очков Тэйтума не спасли «Бостон» от поражения в матче с «Бруклином»
Баскетбол / НБА 0

На арене Barclays Center завершился первый матч очередного игрового дня в регулярном чемпионате НБА. «Бруклин Нетс» принимал «Бостон Селтикс».

Хозяева удачно начали встречу и после первой четверти повели с разницей в семь очков — 31:24. Во второй двенадцатиминутке «Селтикс» сократили отставание — 55:58. В третьей четверти «Бруклин» вновь нарастил преимущество — 86:81. В заключительном игровом отрезке подопечным Аткинсона удалось удержать победу — 112:107.

Самым результативным в составе «Бруклина» стал Спенсен Динуайдди, набравший 32 очка и совершивший 11 передач. 16 очков набрал Торен Принс. У «Бостона» самым результативным стал Джейсон Тэйтум, записавший в свой актив 26 очков.

«Бостон» потерпел третье поражение в последних пяти встречах.

НБА - регулярный чемпионат
29 ноября 2019, пятница. 20:00 МСК
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Окончен
112 : 107
Бостон Селтикс
Бостон
Бруклин Нетс: Динуайдди - 32, Принс - 16, Аллен - 14, Харрис - 12, Темпл - 12, Шамперт - 9, Джордан - 8, Пинсон - 5, Муса - 4, ЛеВерт, Чендлер, Нваба, Ирвинг, Куруч, Луваву-Кабарро, Дюрант, Элленсон, Клэкстон
Бостон Селтикс: Тейтум - 26, Уокер - 17, Смарт - 15, Уонамэйкер - 11, Кантер - 10, Браун - 8, Оджелей - 7, Уильямс - 6, Эдвардс - 3, Тайс - 2, Грин - 2, Хэйворд, Лэнгфорд, Waters, Пуарье, Фалль
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