26 очков Тэйтума не спасли «Бостон» от поражения в матче с «Бруклином»

На арене Barclays Center завершился первый матч очередного игрового дня в регулярном чемпионате НБА. «Бруклин Нетс» принимал «Бостон Селтикс».

Хозяева удачно начали встречу и после первой четверти повели с разницей в семь очков — 31:24. Во второй двенадцатиминутке «Селтикс» сократили отставание — 55:58. В третьей четверти «Бруклин» вновь нарастил преимущество — 86:81. В заключительном игровом отрезке подопечным Аткинсона удалось удержать победу — 112:107.

Самым результативным в составе «Бруклина» стал Спенсен Динуайдди, набравший 32 очка и совершивший 11 передач. 16 очков набрал Торен Принс. У «Бостона» самым результативным стал Джейсон Тэйтум, записавший в свой актив 26 очков.

«Бостон» потерпел третье поражение в последних пяти встречах.