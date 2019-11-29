Плаза: «Зенит» заставил «Реал» показать своё лучшее лицо

Главный тренер «Зенита» Жоан Плаза поделился впечатлениями от поражения своей команды в матче регулярного чемпионата Евролиги с «Реалом» (71:86). По словам испанца, его подопечные заставили «Реал» сыграть в полную силу.

«Мы должны понимать, что, когда ты играешь против «Реала», всё решают детали. Мы разговаривали с игроками перед матчем, пытались дать им понять, что этой команде нельзя давать шансы на рывки — нельзя терять по три раза подряд, нельзя промахиваться три раза подряд. В этом случае соперник просто переломит любой матч. Но я в любом случае чувствую гордость, потому что мы дважды отыгрывались после большого отрыва и заставили лидеров — Тавареша, Кампаццо, Дэка — провести на паркете по полчаса. Это означает, что мы буквально заставили «Реал» показать своё лучшее лицо», — приводит слова Плазы официальный сайт «Зенита».