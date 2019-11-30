Ларкин установил новый рекорд Евролиги, набрав за матч 49 очков
Защитник «Анадолу Эфес» Шейн Ларкин установил новый рекорд Евролиги — 49 очков в матче. Это достижение покорилось ему в поединке одиннадцатого тура регулярного чемпионата с «Баварией».
За 31 минуту на паркете Шейн реализовал 5 из 7 двухочковых, 10 из 12 трёхочковых и 9 из 10 бросков с линии штрафных. Также к этому он добавил 2 подбора, 5 передач и 1 перехват. Рейтинг эффективности Ларкина составил «53».
Усилия Ларкина помогли его команде разгромить «Баварию» со счётом 104:75. Ларкин вошёл в историю Евролиги как игрок, набравший наибольшее количество очков в одном матче. Прежде это достижение делили между собой Бобби Браун, Каспарс Камбала, Карлтон Майерс и Альфонсо Форд. Каждый из них провёл матч, в котором набрал 41 очко.
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