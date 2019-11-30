ЦСКА в гостях разгромил «Барселону» с разницей в 29 очков
В Барселоне завершился заключительный матч одиннадцатого тура регулярного чемпионата Евролиги, в котором «Барселона» принимала ЦСКА.
Команда из Испании удачно начала поединок и после первой четверти вела с преимуществом в два очка — 20:18. Но уже во второй десятиминутке «армейцы» оформили внушительный рывок и на большой перерыв ушли с двузначным преимуществом — 51:38.
Во второй половине подопечные Итудиса не сбавляли обороты и в итоге одержали победу с разгромным счётом — 96:67.
Самым результативным в составе победителей стал Майк Джеймс, набравший 14 очков, совершивший 6 передач и собравший 4 подбора. У «Барселоны» по 19 очков себе в актив записали Никола Миротич и Брендон Дэвис. Благодаря победе ЦСКА прервал серию поражений из двух матчей.
Евролига. Регулярный чемпионат. 11-й тур
29 ноября 2019, пятница. 23:00 МСК
Барселона
Барселона, Испания
Окончен
67 : 96
ЦСКА
Москва, Россия
Барселона: Миротич - 19, Дэвис - 19, Ханга - 10, Делейни - 5, Шмитс - 4, Ориола - 4, Хиггинс - 4, Курич - 2, Рибас, Пустовой, Абринес, Томич
ЦСКА: Джеймс - 14, Хиллиард - 13, Курбанов - 12, Хайнс - 12, Стрелниекс - 10, Фойгтман - 10, Хаккетт - 9, Воронцевич - 8, Боломбой - 6, Антонов - 2, Куфос, Бейкер
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