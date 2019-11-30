ЦСКА в гостях разгромил «Барселону» с разницей в 29 очков

В Барселоне завершился заключительный матч одиннадцатого тура регулярного чемпионата Евролиги, в котором «Барселона» принимала ЦСКА.

Команда из Испании удачно начала поединок и после первой четверти вела с преимуществом в два очка — 20:18. Но уже во второй десятиминутке «армейцы» оформили внушительный рывок и на большой перерыв ушли с двузначным преимуществом — 51:38.

Во второй половине подопечные Итудиса не сбавляли обороты и в итоге одержали победу с разгромным счётом — 96:67.

Самым результативным в составе победителей стал Майк Джеймс, набравший 14 очков, совершивший 6 передач и собравший 4 подбора. У «Барселоны» по 19 очков себе в актив записали Никола Миротич и Брендон Дэвис. Благодаря победе ЦСКА прервал серию поражений из двух матчей.