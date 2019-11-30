26 очков Вашингтона помогли «Шарлотт» одержать победу в матче с «Детройтом»

В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Детройт Пистонс» принимал «Шарлотт Хорнетс». Встреча, проходившая на «Литтл Сизарс-арена» в Детройте, завершилась гостевой победой – 110:107 (38:37, 24:20, 28:23, 25:22)

Лучшим по результативности в этой встрече стал форвард «Шарлотт» Пи Джей Вашингтон, набравший 26 очков и сделавший 5 подборов и 3 передачи.

Дабл-дабл на свой счёт записал центр «Детройта» Андре Драммонд. В его коллекции 15 очков, 19 подборов и 3 передачи.

В параллельном матче «Торонто Рэпторс» обыграл в гостях «Орландо Мэджик» — 90:83 (20:23, 20:24, 26:12, 24:24).

«Орландо» выиграл первые две четверти, но проиграл третью со счётом 26:12 и упустил ранее добытое преимущество.

Лидером по набранным очкам в этой встрече стал игрок «Торонто» — Ник Пауэлл (33 очка и 1 передача).