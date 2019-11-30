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26 очков Вашингтона помогли «Шарлотт» одержать победу в матче с «Детройтом»

26 очков Вашингтона помогли «Шарлотт» одержать победу в матче с «Детройтом»
Баскетбол / НБА 0

В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Детройт Пистонс» принимал «Шарлотт Хорнетс». Встреча, проходившая на «Литтл Сизарс-арена» в Детройте, завершилась гостевой победой – 110:107 (38:37, 24:20, 28:23, 25:22)

Лучшим по результативности в этой встрече стал форвард «Шарлотт» Пи Джей Вашингтон, набравший 26 очков и сделавший 5 подборов и 3 передачи.

Дабл-дабл на свой счёт записал центр «Детройта» Андре Драммонд. В его коллекции 15 очков, 19 подборов и 3 передачи.

В параллельном матче «Торонто Рэпторс» обыграл в гостях «Орландо Мэджик» — 90:83 (20:23, 20:24, 26:12, 24:24).

«Орландо» выиграл первые две четверти, но проиграл третью со счётом 26:12 и упустил ранее добытое преимущество.

Лидером по набранным очкам в этой встрече стал игрок «Торонто» — Ник Пауэлл (33 очка и 1 передача).

НБА - регулярный чемпионат
30 ноября 2019, суббота. 03:00 МСК
Детройт Пистонс
Детройт
Окончен
107 : 110
Шарлотт Хорнетс
Шарлотт
Детройт Пистонс: Роуз - 23, Кеннард - 21, Гриффин - 17, Драммонд - 15, Моррис - 9, Снелл - 9, Браун - 4, Галлоуэй - 4, Михайлюк - 3, Вуд - 2, Джексон, Мейкер, Фрейзер, Томас, Боун, Думбуйа
Шарлотт Хорнетс: Вашингтон - 26, Розир - 23, Бриджес - 16, Грэм - 16, Бийомбо - 13, Уильямс - 9, Монк - 7, Батюм, Макдэниелс, Бэйкон, Эрнангомес, Мартин, Кидд-Гилкрист, Симмонс, Зеллер
НБА - регулярный чемпионат
30 ноября 2019, суббота. 03:00 МСК
Орландо Мэджик
Орландо
Окончен
83 : 90
Торонто Рэпторс
Торонто
Орландо Мэджик: Фурнье - 19, Фульц - 15, Бамба - 11, Гордон - 8, Айзек - 8, Росс - 7, Огастин - 6, Амину - 5, Берч - 4, Джонсон, Магетти, Картер-Уильямс, Вучевич, Джефферсон, Ивунду, Фразьер
Торонто Рэпторс: Пауэлл - 33, Ванвлит - 22, Сиакам - 10, Буше - 7, Марк Газоль - 6, Холлис-Джефферсон - 6, Дэвис - 4, Ануноби - 2, Бриссетт, Ponds, Эрнандес, Томас, Маккоу, Ибака, Лоури, Джонсон, Миллер
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