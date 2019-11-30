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Дабл-дабл Адетокунбо помог «Милуоки» переиграть «Кливленд»

Дабл-дабл Адетокунбо помог «Милуоки» переиграть «Кливленд»
Баскетбол / НБА 0

«Кливленд Кавальерс» на домашнем паркете уступил «Милуоки Бакс» в матче регулярного чемпионата баскетбольной ассоциации. «Милуоки» с первой четверти захватили инициативу в матче, выиграв первый игровой отрезок с разницей в 9 очков. Во второй четверти ситуация на паркете не изменилась — к большому перерыву преимущество гостей достигло 20 очков.

В третьей двенадцатиминутке «Кливленд» смог отыграть 10 очков отставания, но в заключительной четверти «Кавальерс» не сумели совершить решающий рывок. Итоговый счёт встречи — 119:110 (38:29, 29:18, 32:42, 20:21) в пользу «Милуоки».

Самым результативным игроком встречи в составе победителей стал Яннис Адетокунбо, оформивший дабл-дабл из 33 очков и 12 подборов. В составе «Кливленда» дабл-дабл на свой счёт записал Тристан Томпсон — 11 очков и 13 подборов.

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