Дабл-дабл Эмбиида помог «Филадельфии» обыграть «Нью-Йорк»

«Филадельфия Сиксерс» на выезде переиграл «Нью-Йорк Никс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации. «Никс» захватили инициативу в начале игры, выиграв первый отрезок с разницей в 13 очков Во второй двенадцатиминутке «Филадельфии» удалось выравнять положение на паркете, отыграв одно очко.



После большого перерыва «Сиксерс» уже не оставили своим соперникам много шансов — к заключительной четверти они смогли нивелировать отрыв и выйти вперёд на два очка. В решающей четверти сильнее также оказалась «Филадельфия». Итоговый счёт встречи — 101:95 (18:31, 21:20, 31:17, 31:27).



Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Джоэл Эмбиид, оформивший дабл-дабл из 27 очков и 17 подборов. В составе «Никс» отличился Джулиус Рэндл, записавший на свой счёт дабл-дабл из 22 очков и 10 подборов.