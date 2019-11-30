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Дабл-дабл Эмбиида помог «Филадельфии» обыграть «Нью-Йорк»

Дабл-дабл Эмбиида помог «Филадельфии» обыграть «Нью-Йорк»
Баскетбол / НБА 0

«Филадельфия Сиксерс» на выезде переиграл «Нью-Йорк Никс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации. «Никс» захватили инициативу в начале игры, выиграв первый отрезок с разницей в 13 очков Во второй двенадцатиминутке «Филадельфии» удалось выравнять положение на паркете, отыграв одно очко.

После большого перерыва «Сиксерс» уже не оставили своим соперникам много шансов — к заключительной четверти они смогли нивелировать отрыв и выйти вперёд на два очка. В решающей четверти сильнее также оказалась «Филадельфия». Итоговый счёт встречи — 101:95 (18:31, 21:20, 31:17, 31:27).

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Джоэл Эмбиид, оформивший дабл-дабл из 27 очков и 17 подборов. В составе «Никс» отличился Джулиус Рэндл, записавший на свой счёт дабл-дабл из 22 очков и 10 подборов.

НБА - регулярный чемпионат
30 ноября 2019, суббота. 03:30 МСК
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Окончен
95 : 101
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Нью-Йорк Никс: Рэндл - 22, Моррис - 20, Барретт - 18, Нтиликина - 13, Дотсон - 10, Гибсон - 4, Смит - 3, Робинсон - 3, Портис - 2, Рэбб, Пэйтон, Трир, Браздейкис, Нокс, Баллок, Эллингтон, Аллен
Филадельфия Сиксерс: Эмбиид - 27, Эннис - 20, Харрис - 19, Симмонс - 15, Коркмаз - 9, Бёрк - 5, Нето - 3, Ричардсон, Скотт, Смит, О'Куинн, Милтон, Тибулл, Хорфорд, Болден
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