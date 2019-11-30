26 очков Ингрэма не спасли «Нью-Орлеан» от поражения в матче с «Оклахома-Сити»

«Оклахома-Сити Тандер» на домашнем паркете переиграл «Нью-Орлеан Пеликанс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации. «Оклахома» сумела захватить инициативу в первой четверти, выиграв отрезок с разницей в 8 очков. Во второй двенадцатиминутке встреча продолжилась в равной борьбе, в которой хозяева увеличили преимущество ещё на одно очко,
После большого перерыва «Пеликанс» удалось отыграть отставание и выйти вперёд — к заключительному игровому отрезку счёт на табло был 84:79 в пользу «Нью-Орлеан Пеликанс». Всё решилось в заключительной четверти, в которой «Оклахома» перебросала соперников на 10 очков и оформила итоговую победу со счётом 109:104 (34:26, 28:27, 17:31, 30:20).
Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Деннис Шредер, набравший 25 очков. Дабл-дабл оформил Стивен Адамс, на счету которого 14 очков и 12 подборов. В составе проигравших 26 очков набрал Брэндон Ингрэм.
В другом матче игрового дня «Юта Джаз» на выезде переиграл «Мемфис Гриззлиз» — 103:94. В составе победителей 33 очка набрал форвард Боян Богданович.
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