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26 очков Ингрэма не спасли «Нью-Орлеан» от поражения в матче с «Оклахома-Сити»

26 очков Ингрэма не спасли «Нью-Орлеан» от поражения в матче с «Оклахома-Сити»
Баскетбол / НБА 0

«Оклахома-Сити Тандер» на домашнем паркете переиграл «Нью-Орлеан Пеликанс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации. «Оклахома» сумела захватить инициативу в первой четверти, выиграв отрезок с разницей в 8 очков. Во второй двенадцатиминутке встреча продолжилась в равной борьбе, в которой хозяева увеличили преимущество ещё на одно очко,

После большого перерыва «Пеликанс» удалось отыграть отставание и выйти вперёд — к заключительному игровому отрезку счёт на табло был 84:79 в пользу «Нью-Орлеан Пеликанс». Всё решилось в заключительной четверти, в которой «Оклахома» перебросала соперников на 10 очков и оформила итоговую победу со счётом 109:104 (34:26, 28:27, 17:31, 30:20).

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Деннис Шредер, набравший 25 очков. Дабл-дабл оформил Стивен Адамс, на счету которого 14 очков и 12 подборов. В составе проигравших 26 очков набрал Брэндон Ингрэм.

В другом матче игрового дня «Юта Джаз» на выезде переиграл «Мемфис Гриззлиз» — 103:94. В составе победителей 33 очка набрал форвард Боян Богданович.

НБА - регулярный чемпионат
30 ноября 2019, суббота. 04:00 МСК
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Окончен
109 : 104
Нью-Орлеан Пеликанс
Нью-Орлеан
Оклахома-Сити Тандер: Шрёдер - 25, Надер - 19, Галлинари - 17, Адамс - 14, Жильжо-Александер - 10, Ноэль - 8, Пол - 7, Базли - 5, Фергюсон - 3, Бертон - 1, Диалло, Паттон, Холл, Мускала
Нью-Орлеан Пеликанс: Ингрэм - 26, Редик - 16, Окафор - 14, Холидей - 14, Мур - 13, Хэйс - 11, Харт - 10, Александер-Уолкер, Болл, Грэй, Джексон, Мелли, Миллер, Фэйворс, Уильямс, Читэм
НБА - регулярный чемпионат
30 ноября 2019, суббота. 04:00 МСК
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
Окончен
94 : 103
Юта Джаз
Солт-Лейк-Сити
Мемфис Гриззлиз: Валанчюнас - 22, Кларк - 13, Морант - 11, Брукс - 11, Краудер - 9, Гудурич - 7, Хилл - 6, Аллен - 4, Джонс - 2, Мелтон, Андерсон, Кабокло, Игуодала, Джексон, Ватанабэ, Кончар
Юта Джаз: Богданович - 33, Митчелл - 20, Гобер - 13, О'Нил - 10, Конли - 8, Инглс - 6, Грин - 6, Экзам - 5, Мудиэй - 2, Уильямс-Госс, Брэнтли, Брэдли, Дэвис, Они, Ньянг, Morgan
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