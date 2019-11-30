«Голден Стэйт» проиграл «Майами», Грин за 19 минут набрал 6 очков

«Голден Стэйт Уорриорз» на выезде уступил «Майами Хит» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации. «Майами» в первой же четверти добился преимущества, выиграв её с разницей в 20 очков. Вторая двенадцатиминутка осталась за «Уорриорз», сократившими отставание до 14 очков.
После большого перерыва ситуация на паркете практически не изменилась — «Майами» сумел выиграть третью двенадцатиминутку с разницей в три очка. В заключительной четверти хозяева оказались сильнее с минимальным преимуществом. Итоговый счёт встречи — 122:105 (41:21, 30:37, 24:21, 27:26).
Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Горан Драгич, набравший 20 очков. В составе гостей 20 очков на счету Джордана Пула. Дрэймонд Грин провёл на паркете 19 минут и 18 секунд и набрал 6 очков.
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