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«Голден Стэйт» проиграл «Майами», Грин за 19 минут набрал 6 очков

«Голден Стэйт» проиграл «Майами», Грин за 19 минут набрал 6 очков
Баскетбол / НБА 0

«Голден Стэйт Уорриорз» на выезде уступил «Майами Хит» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации. «Майами» в первой же четверти добился преимущества, выиграв её с разницей в 20 очков. Вторая двенадцатиминутка осталась за «Уорриорз», сократившими отставание до 14 очков.

После большого перерыва ситуация на паркете практически не изменилась — «Майами» сумел выиграть третью двенадцатиминутку с разницей в три очка. В заключительной четверти хозяева оказались сильнее с минимальным преимуществом. Итоговый счёт встречи — 122:105 (41:21, 30:37, 24:21, 27:26).

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Горан Драгич, набравший 20 очков. В составе гостей 20 очков на счету Джордана Пула. Дрэймонд Грин провёл на паркете 19 минут и 18 секунд и набрал 6 очков.

НБА - регулярный чемпионат
30 ноября 2019, суббота. 04:00 МСК
Майами Хит
Майами
Окончен
122 : 105
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Майами Хит: Горан Драгич - 20, Хироу - 19, Робинсон - 17, Батлер - 16, Олиник - 15, Нанн - 15, Уинслоу - 8, Сильва - 8, Леонард - 2, Адебайо - 2, Окпала, Джонс, Уэйтерс, Макон, Джонсон, Хаслем
Голден Стэйт Уорриорз: Пул - 20, Пэскелл - 17, Бёркс - 16, Коли-Стайн - 14, Спеллмен - 12, Крисс - 10, Боумен - 7, Грин - 6, Робинсон - 3, Расселл, Ли, Луни, Эванс, Томпсон, Карри
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