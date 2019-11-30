«Индиана» в овертайме сломила сопротивление «Атланты», несмотря на 49 очков Янга

«Индиана Пэйсерс» на домашней площадке в овертайме сломил сопротивление «Атланты Хоукс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации. Первая четверть прошла в равной борьбе, в которой гости смогли выйти победителями с минимальным преимуществом. Во втором игровом отрезке «Атланте» удалось совершить рывок и повести в счёте с разницей в 11 очков — 54:43.
После большого перерыва «Индиана» сумела не только отыграть отставание, но и выйти вперёд, выиграв третью четверть со счётом 29:11. В заключительной четверти «Атланте» удалось перевести игру в овертайм. В дополнительной пятиминутке с минимальным перевесом сильнее оказалась «Индиана». Итоговый счёт встречи — 105:104 ОТ (22:23, 21:31, 29:11, 22:29, 11:10).
Самым результативным игроком в составе победителей стал Джереми Лэмб, набравший 20 очков. Дабл-дабл оформил Домантас Сабонис, набравший 17 очков и 12 подборов. В составе гостей 49 очков набрал Трэй Янг.
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