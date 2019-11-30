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«Индиана» в овертайме сломила сопротивление «Атланты», несмотря на 49 очков Янга

«Индиана» в овертайме сломила сопротивление «Атланты», несмотря на 49 очков Янга
Баскетбол / НБА 0

«Индиана Пэйсерс» на домашней площадке в овертайме сломил сопротивление «Атланты Хоукс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации. Первая четверть прошла в равной борьбе, в которой гости смогли выйти победителями с минимальным преимуществом. Во втором игровом отрезке «Атланте» удалось совершить рывок и повести в счёте с разницей в 11 очков — 54:43.

После большого перерыва «Индиана» сумела не только отыграть отставание, но и выйти вперёд, выиграв третью четверть со счётом 29:11. В заключительной четверти «Атланте» удалось перевести игру в овертайм. В дополнительной пятиминутке с минимальным перевесом сильнее оказалась «Индиана». Итоговый счёт встречи — 105:104 ОТ (22:23, 21:31, 29:11, 22:29, 11:10).

Самым результативным игроком в составе победителей стал Джереми Лэмб, набравший 20 очков. Дабл-дабл оформил Домантас Сабонис, набравший 17 очков и 12 подборов. В составе гостей 49 очков набрал Трэй Янг.

НБА - регулярный чемпионат
30 ноября 2019, суббота. 04:00 МСК
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Окончен
105 : 104
ОТ
Атланта Хоукс
Атланта
Индиана Пэйсерс: Лэмб - 20, Сабонис - 17, Тёрнер - 17, Уоррен - 16, Брогдон - 16, Макдермотт - 8, Холидэй - 5, Холидей - 4, Макконнел - 2, Боуэн, Сэмпсон, Митру-Лонг, Лиф, Джонсон, Самнер, Оладипо, Битадзе
Атланта Хоукс: Янг - 49, Бембри - 15, Лень - 15, Хантер - 7, Джонс - 6, Фернанду - 6, Паркер - 4, Реддиш - 2, Краббе, Парсонс, Гудвин, Коллинс, Тёрнер, Уоллес, Браун, Хаертер, Картер
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