«Даллас» обыграл «Финикс», Дончич оформил дабл-дабл из 42 очков и 11 передач

«Даллас Маверикс» на выезде оказался сильнее «Финикс Санз» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации. «Далласу» удалось получить преимущество в первой четверти — они выиграли игровой отрезок с разницей в шесть очков. Во второй четверти «Финиксу» удалось сократить отставание до трёх очков.



В третьей четверти «Финикс» сумел сравнять счёт. Решающей во встрече стала заключительная четверть, в которой «Даллас» оказался сильнее — 31:24. Итоговый счёт встречи — 120:113 (31:25, 22:25, 36:39, 31:24) в пользу «Далласа».



Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Лука Дончич, оформивший дабл-дабл из 42 очков, 9 подборов и 11 передач. В составе «Финикса» дабл-дабл оформил Келли Убре — 22 очка и 10 подборов.