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Дабл-дабл Кармело Энтони помог «Портленду» обыграть «Чикаго»

Дабл-дабл Кармело Энтони помог «Портленду» обыграть «Чикаго»
Баскетбол / НБА 0

«Портленд Трэйл Блэйзерс» на домашнем паркете переиграл «Чикаго Буллз» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации. В первой четверти соперники играли на равных, но чуть сильнее оказался «Чикаго», однако уже во второй двенадцатиминутке «Портленду» удалось не только отыграть отставание, но и выйти вперёд: к большому перерыву счёт на табло был 53:47 в пользу хозяев.

В третьем игровом отрезке «Чикаго» снова сократил отставание до трёх очков, однако в заключительной, решающей четверти «Портленд» переиграл соперников. Итоговый счёт встречи — 107:103 (25:28, 28:19, 28:31, 26:25).

В составе победителей дабл-дабл у Кармело Энтони, набравшего 23 очка и совершившего 11 подборов. В составе «Чикаго» 28 очков на свой счёт записал Зак Лавин.

НБА - регулярный чемпионат
30 ноября 2019, суббота. 06:00 МСК
Портленд Трэйл Блэйзерс
Портленд
Окончен
107 : 103
Чикаго Буллз
Чикаго
Портленд Трэйл Блэйзерс: Лиллард - 28, Энтони - 23, Макколлум - 20, Худ - 19, Уайтсайд - 8, Бэйзмор - 4, Литтл - 2, Лябисье - 2, Саймонс - 1, Трент-мл., Браун, Оар, Нуркич, Коллинс, Толливер, Хезонья
Чикаго Буллз: Лавин - 28, Картер - 16, Уайт - 13, Маркканен - 13, Саторански - 12, Данн - 9, Янг - 5, Гэффорд - 4, Арчидиаконоу - 3, Корнет, Харрисон, Фелисио, Хатчинсон, Портер, Страс, Валентайн
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