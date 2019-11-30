Дабл-дабл Кармело Энтони помог «Портленду» обыграть «Чикаго»

«Портленд Трэйл Блэйзерс» на домашнем паркете переиграл «Чикаго Буллз» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации. В первой четверти соперники играли на равных, но чуть сильнее оказался «Чикаго», однако уже во второй двенадцатиминутке «Портленду» удалось не только отыграть отставание, но и выйти вперёд: к большому перерыву счёт на табло был 53:47 в пользу хозяев.



В третьем игровом отрезке «Чикаго» снова сократил отставание до трёх очков, однако в заключительной, решающей четверти «Портленд» переиграл соперников. Итоговый счёт встречи — 107:103 (25:28, 28:19, 28:31, 26:25).



В составе победителей дабл-дабл у Кармело Энтони, набравшего 23 очка и совершившего 11 подборов. В составе «Чикаго» 28 очков на свой счёт записал Зак Лавин.