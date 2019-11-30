Дабл-даблы Леброна и Дэвиса помогли «Лейкерс» обыграть «Вашингтон»

«Лос-Анджелес Лейкерс» на домашней площадке переиграл «Вашингтон Уизардс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации. «Лейкерс» с первой четверти захватил инициативу и выиграл игровой отрезок со счётом 37:23. Вторая четверть также осталась за «озёрниками» — к большому перерыву их преимущество достигло 21 очка.



В третьей четверти ситуация не изменилась — «Лейкерс» увеличил преимущество ещё на пять очков. В заключительном игровом отрезке «Вашингтону» удалось отыграть всего 4 очка. Итоговый счёт встречи — 125:103 (37:23, 33:26, 35:30, 20:24).



Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Энтони Дэвис: у него дабл-дабл из 26 очков и 13 подборов. Ещё один дабл-дабл на счету Леброна Джеймса — 23 очка и 11 передач. У Джавейла Макги тоже дабл-дабл — 15 очков и 11 подборов.



В составе «Вашингтона» 18 очков набрал Брэдли Бил.