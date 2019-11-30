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Дабл-даблы Леброна и Дэвиса помогли «Лейкерс» обыграть «Вашингтон»

Дабл-даблы Леброна и Дэвиса помогли «Лейкерс» обыграть «Вашингтон»
Баскетбол / НБА 0

«Лос-Анджелес Лейкерс» на домашней площадке переиграл «Вашингтон Уизардс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации. «Лейкерс» с первой четверти захватил инициативу и выиграл игровой отрезок со счётом 37:23. Вторая четверть также осталась за «озёрниками» — к большому перерыву их преимущество достигло 21 очка.

В третьей четверти ситуация не изменилась — «Лейкерс» увеличил преимущество ещё на пять очков. В заключительном игровом отрезке «Вашингтону» удалось отыграть всего 4 очка. Итоговый счёт встречи — 125:103 (37:23, 33:26, 35:30, 20:24).

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Энтони Дэвис: у него дабл-дабл из 26 очков и 13 подборов. Ещё один дабл-дабл на счету Леброна Джеймса — 23 очка и 11 передач. У Джавейла Макги тоже дабл-дабл — 15 очков и 11 подборов.

В составе «Вашингтона» 18 очков набрал Брэдли Бил.

НБА - регулярный чемпионат
30 ноября 2019, суббота. 06:30 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
125 : 103
Вашингтон Уизардс
Вашингтон
Лос-Анджелес Лейкерс: Дэвис - 26, Джеймс - 23, Кук - 17, Макги - 15, Рондо - 13, Грин - 11, Ховард - 8, Кузма - 4, Колдуэлл-Поуп - 4, Карузо - 2, Дадли - 2, Брэдли, Казинс, Норвелл, Дэниэлс, Адетокунбо
Вашингтон Уизардс: Бил - 18, Хатимура - 16, Макрай - 13, Смит - 13, Томас - 10, Браун - 9, Вагнер - 7, Дав. Бертанс - 6, Бонга - 6, Брайант - 5, Уолл, Кьоцца, Мэтьюз, Маинми, Майлз, Робинсон, Скофилд
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