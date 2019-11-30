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Результаты матчей НБА 29 ноября

Результаты матчей НБА 29 ноября
Баскетбол / НБА 0

29 ноября в регулярном чемпионате НБА состоялось тринадцать матчей. Так, в Нью-Йорке на арене Barclays Center местный «Бруклин Нетс» переиграл «Бостон Селтикс» — 112:107. Победу «Нетс» принесла уверенная игра Спенсера Динуайдди, набравшего 32 очка. У «Селтикс» 26 очков на счету Джейсона Тэйтума.

НБА - регулярный чемпионат
29 ноября 2019, пятница. 20:00 МСК
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Окончен
112 : 107
Бостон Селтикс
Бостон
Бруклин Нетс: Динуайдди - 32, Принс - 16, Аллен - 14, Харрис - 12, Темпл - 12, Шамперт - 9, Джордан - 8, Пинсон - 5, Муса - 4, ЛеВерт, Чендлер, Нваба, Ирвинг, Куруч, Луваву-Кабарро, Дюрант, Элленсон, Клэкстон
Бостон Селтикс: Тейтум - 26, Уокер - 17, Смарт - 15, Уонамэйкер - 11, Кантер - 10, Браун - 8, Оджелей - 7, Уильямс - 6, Эдвардс - 3, Тайс - 2, Грин - 2, Хэйворд, Лэнгфорд, Waters, Пуарье, Фалль

«Орландо Мэджик» на домашней арене уступил «Торонто Рэпторс» — 83:90. В составе флоридцев лучшим стал Эван Фурнье, набравший 19 очков. У канадцев 33 очка на счету Нормана Пауэлла. Таким образом, победная серия «Рэпторс» составляет уже шесть матчей.

НБА - регулярный чемпионат
30 ноября 2019, суббота. 03:00 МСК
Орландо Мэджик
Орландо
Окончен
83 : 90
Торонто Рэпторс
Торонто
Орландо Мэджик: Фурнье - 19, Фульц - 15, Бамба - 11, Гордон - 8, Айзек - 8, Росс - 7, Огастин - 6, Амину - 5, Берч - 4, Джонсон, Магетти, Картер-Уильямс, Вучевич, Джефферсон, Ивунду, Фразьер
Торонто Рэпторс: Пауэлл - 33, Ванвлит - 22, Сиакам - 10, Буше - 7, Марк Газоль - 6, Холлис-Джефферсон - 6, Дэвис - 4, Ануноби - 2, Бриссетт, Ponds, Эрнандес, Томас, Маккоу, Ибака, Лоури, Джонсон, Миллер

«Детройт Пистонс» в родных стенах уступил «Шарлотт Хорнетс» — 107:110. Мичиганцам не помогли 23 очка Деррика Роуза и дабл-дабл Андре Драммонда (15 очков и 19 подборов). У «Хорнетс» 26 баллов набрал Пи Джей Вашингтон.

НБА - регулярный чемпионат
30 ноября 2019, суббота. 03:00 МСК
Детройт Пистонс
Детройт
Окончен
107 : 110
Шарлотт Хорнетс
Шарлотт
Детройт Пистонс: Роуз - 23, Кеннард - 21, Гриффин - 17, Драммонд - 15, Моррис - 9, Снелл - 9, Браун - 4, Галлоуэй - 4, Михайлюк - 3, Вуд - 2, Джексон, Мейкер, Фрейзер, Томас, Боун, Думбуйа
Шарлотт Хорнетс: Вашингтон - 26, Розир - 23, Бриджес - 16, Грэм - 16, Бийомбо - 13, Уильямс - 9, Монк - 7, Батюм, Макдэниелс, Бэйкон, Эрнангомес, Мартин, Кидд-Гилкрист, Симмонс, Зеллер

«Нью-Йорк Никс» проиграл пятый матч кряду. Команда Физдэйла на домашней арене не справилась с «Филадельфией Сиксерс» — 95:101. В составе «Никс» лучшим стал Джулиус Рэндл — 22 очка и 10 подборов. В составе пенсильванцев у Джоэла Эмбиида 27 очков и 17 подборов.

НБА - регулярный чемпионат
30 ноября 2019, суббота. 03:30 МСК
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Окончен
95 : 101
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Нью-Йорк Никс: Рэндл - 22, Моррис - 20, Барретт - 18, Нтиликина - 13, Дотсон - 10, Гибсон - 4, Смит - 3, Робинсон - 3, Портис - 2, Рэбб, Пэйтон, Трир, Браздейкис, Нокс, Баллок, Эллингтон, Аллен
Филадельфия Сиксерс: Эмбиид - 27, Эннис - 20, Харрис - 19, Симмонс - 15, Коркмаз - 9, Бёрк - 5, Нето - 3, Ричардсон, Скотт, Смит, О'Куинн, Милтон, Тибулл, Хорфорд, Болден

«Милуоки Бакс» на выезде обыграл «Кливленд Кавальерс» и продлил победную серию — 119:110. Лучшим в составе висконсинцев стал MVP минувшего сезона Яннис Адетокунбо (33 очка и 12 подборов). У «Кавальерс» 21 очко на счету Дариуса Гарленда, 20 — на счету Джеди Османа, у Тристана Томпсона дабл-дабл из 11 очков и 13 подборов.

НБА - регулярный чемпионат
30 ноября 2019, суббота. 03:30 МСК
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Окончен
110 : 119
Милуоки Бакс
Милуоки
Кливленд Кавальерс: Гарлэнд - 21, Осман - 20, Нэнс - 18, Лав - 16, Секстон - 16, Томпсон - 11, Кларксон - 8, Портер, Деллаведова, Найт, Кук, Маккинни, Хенсон, Уэйд, Жижич
Милуоки Бакс: Хилл - 18, Миддлтон - 12, Дивинченцо - 11, Бледсо - 10, Ильясова - 10, Лопес - 8, Мэттьюз - 6, Коннотон - 3, Уилсон, Рейнольдс, Мейсон, Бендер, Браун, Корвер, Адетокунбо

«Нью-Орлеан Пеликанс» потерпел четвёртое поражение кряду, уступив на выезде «Оклахома-Сити Тандер» — 104:109. Победу «Тандер» принесла успешная игра Денниса Шрёдера, набравшего 25 очков, у луизианцев 26 очков в активе Брендона Ингрэма.

НБА - регулярный чемпионат
30 ноября 2019, суббота. 04:00 МСК
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Окончен
109 : 104
Нью-Орлеан Пеликанс
Нью-Орлеан
Оклахома-Сити Тандер: Шрёдер - 25, Надер - 19, Галлинари - 17, Адамс - 14, Жильжо-Александер - 10, Ноэль - 8, Пол - 7, Базли - 5, Фергюсон - 3, Бертон - 1, Диалло, Паттон, Холл, Мускала
Нью-Орлеан Пеликанс: Ингрэм - 26, Редик - 16, Окафор - 14, Холидей - 14, Мур - 13, Хэйс - 11, Харт - 10, Александер-Уолкер, Болл, Грэй, Джексон, Мелли, Миллер, Фэйворс, Уильямс, Читэм

«Юта Джаз» на выезде справилась с «Мемфис Гриззлиз» — 103:94. Победу команде Снайдера принесли успешные действия Бояна Богдановича (33 очка). У «Мишек» лучшим стал Йонас Валанчюнас — 22 очка и 17 подборов.

НБА - регулярный чемпионат
30 ноября 2019, суббота. 04:00 МСК
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
Окончен
94 : 103
Юта Джаз
Солт-Лейк-Сити
Мемфис Гриззлиз: Валанчюнас - 22, Кларк - 13, Морант - 11, Брукс - 11, Краудер - 9, Гудурич - 7, Хилл - 6, Аллен - 4, Джонс - 2, Мелтон, Андерсон, Кабокло, Игуодала, Джексон, Ватанабэ, Кончар
Юта Джаз: Богданович - 33, Митчелл - 20, Гобер - 13, О'Нил - 10, Конли - 8, Инглс - 6, Грин - 6, Экзам - 5, Мудиэй - 2, Уильямс-Госс, Брэнтли, Брэдли, Дэвис, Они, Ньянг, Morgan
НБА - регулярный чемпионат
30 ноября 2019, суббота. 04:00 МСК
Майами Хит
Майами
Окончен
122 : 105
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Майами Хит: Горан Драгич - 20, Хироу - 19, Робинсон - 17, Батлер - 16, Олиник - 15, Нанн - 15, Уинслоу - 8, Сильва - 8, Леонард - 2, Адебайо - 2, Окпала, Джонс, Уэйтерс, Макон, Джонсон, Хаслем
Голден Стэйт Уорриорз: Пул - 20, Пэскелл - 17, Бёркс - 16, Коли-Стайн - 14, Спеллмен - 12, Крисс - 10, Боумен - 7, Грин - 6, Робинсон - 3, Расселл, Ли, Луни, Эванс, Томпсон, Карри
НБА - регулярный чемпионат
30 ноября 2019, суббота. 04:00 МСК
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Окончен
105 : 104
ОТ
Атланта Хоукс
Атланта
Индиана Пэйсерс: Лэмб - 20, Сабонис - 17, Тёрнер - 17, Уоррен - 16, Брогдон - 16, Макдермотт - 8, Холидэй - 5, Холидей - 4, Макконнел - 2, Боуэн, Сэмпсон, Митру-Лонг, Лиф, Джонсон, Самнер, Оладипо, Битадзе
Атланта Хоукс: Янг - 49, Бембри - 15, Лень - 15, Хантер - 7, Джонс - 6, Фернанду - 6, Паркер - 4, Реддиш - 2, Краббе, Парсонс, Гудвин, Коллинс, Тёрнер, Уоллес, Браун, Хаертер, Картер
НБА - регулярный чемпионат
30 ноября 2019, суббота. 04:30 МСК
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Окончен
107 : 97
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Сан-Антонио Спёрс: Олдридж - 17, Уайт - 17, Дерозан - 15, Миллз - 13, Форбс - 12, Лайлз - 10, Белинелли - 7, Гэй - 6, Poeltl - 6, Мюррей - 4, Уокер, Джонсон, Мету, Ойбанкс, Кэрролл
Лос-Анджелес Клипперс: Леонард - 19, Грин - 16, Харрелл - 12, Беверли - 10, Харклесс - 9, Робинсон - 8, Зубац - 8, Л. Уильямс - 7, Джордж - 5, Паттерсон - 3, Уолтон, Мэнн, Мотли, Макгрудер, Шамет, Кабенгеле
НБА - регулярный чемпионат
30 ноября 2019, суббота. 05:00 МСК
Финикс Санз
Финикс
Окончен
113 : 120
Даллас Маверикс
Даллас
Финикс Санз: Убре - 22, Рубио - 21, Букер - 18, Бэйнс - 17, Бриджес - 11, Шарич - 9, Камински - 7, Джонсон - 2, Окобо, Картер, Харпер, Диалло, Эйтон
Даллас Маверикс: Дончич - 42, Хардуэй-младший - 26, Карри - 11, Брансон - 9, Клебер - 9, Финни-Смит - 8, Джексон - 5, Райт - 5, Пауэлл - 3, Порзингис - 2, Ли, Бареа, Брокхофф, Марьянович
НБА - регулярный чемпионат
30 ноября 2019, суббота. 06:00 МСК
Портленд Трэйл Блэйзерс
Портленд
Окончен
107 : 103
Чикаго Буллз
Чикаго
Портленд Трэйл Блэйзерс: Лиллард - 28, Энтони - 23, Макколлум - 20, Худ - 19, Уайтсайд - 8, Бэйзмор - 4, Литтл - 2, Лябисье - 2, Саймонс - 1, Трент-мл., Браун, Оар, Нуркич, Коллинс, Толливер, Хезонья
Чикаго Буллз: Лавин - 28, Картер - 16, Уайт - 13, Маркканен - 13, Саторански - 12, Данн - 9, Янг - 5, Гэффорд - 4, Арчидиаконоу - 3, Корнет, Харрисон, Фелисио, Хатчинсон, Портер, Страс, Валентайн
НБА - регулярный чемпионат
30 ноября 2019, суббота. 06:30 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
125 : 103
Вашингтон Уизардс
Вашингтон
Лос-Анджелес Лейкерс: Дэвис - 26, Джеймс - 23, Кук - 17, Макги - 15, Рондо - 13, Грин - 11, Ховард - 8, Кузма - 4, Колдуэлл-Поуп - 4, Карузо - 2, Дадли - 2, Брэдли, Казинс, Норвелл, Дэниэлс, Адетокунбо
Вашингтон Уизардс: Бил - 18, Хатимура - 16, Макрай - 13, Смит - 13, Томас - 10, Браун - 9, Вагнер - 7, Дав. Бертанс - 6, Бонга - 6, Брайант - 5, Уолл, Кьоцца, Мэтьюз, Маинми, Майлз, Робинсон, Скофилд
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