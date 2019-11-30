Результаты матчей НБА 29 ноября

29 ноября в регулярном чемпионате НБА состоялось тринадцать матчей. Так, в Нью-Йорке на арене Barclays Center местный «Бруклин Нетс» переиграл «Бостон Селтикс» — 112:107. Победу «Нетс» принесла уверенная игра Спенсера Динуайдди, набравшего 32 очка. У «Селтикс» 26 очков на счету Джейсона Тэйтума.
«Орландо Мэджик» на домашней арене уступил «Торонто Рэпторс» — 83:90. В составе флоридцев лучшим стал Эван Фурнье, набравший 19 очков. У канадцев 33 очка на счету Нормана Пауэлла. Таким образом, победная серия «Рэпторс» составляет уже шесть матчей.
«Детройт Пистонс» в родных стенах уступил «Шарлотт Хорнетс» — 107:110. Мичиганцам не помогли 23 очка Деррика Роуза и дабл-дабл Андре Драммонда (15 очков и 19 подборов). У «Хорнетс» 26 баллов набрал Пи Джей Вашингтон.
«Нью-Йорк Никс» проиграл пятый матч кряду. Команда Физдэйла на домашней арене не справилась с «Филадельфией Сиксерс» — 95:101. В составе «Никс» лучшим стал Джулиус Рэндл — 22 очка и 10 подборов. В составе пенсильванцев у Джоэла Эмбиида 27 очков и 17 подборов.
«Милуоки Бакс» на выезде обыграл «Кливленд Кавальерс» и продлил победную серию — 119:110. Лучшим в составе висконсинцев стал MVP минувшего сезона Яннис Адетокунбо (33 очка и 12 подборов). У «Кавальерс» 21 очко на счету Дариуса Гарленда, 20 — на счету Джеди Османа, у Тристана Томпсона дабл-дабл из 11 очков и 13 подборов.
«Нью-Орлеан Пеликанс» потерпел четвёртое поражение кряду, уступив на выезде «Оклахома-Сити Тандер» — 104:109. Победу «Тандер» принесла успешная игра Денниса Шрёдера, набравшего 25 очков, у луизианцев 26 очков в активе Брендона Ингрэма.
«Юта Джаз» на выезде справилась с «Мемфис Гриззлиз» — 103:94. Победу команде Снайдера принесли успешные действия Бояна Богдановича (33 очка). У «Мишек» лучшим стал Йонас Валанчюнас — 22 очка и 17 подборов.
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