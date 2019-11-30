Уайтсайд установил новый рекорд «Портленда» по блок-шотам
Центровой «Портленд Трэйл Блэйзерс» Хассан Уайтсайд в матче с «Чикаго Буллз» (107:103) установил новый рекорд орегонского клуба по блок-шотам. Уайтсайд стал первым в истории команды баскетболистом, кому удалось совершить 10 блок-шотов в одном матче, сообщает Bleacher Report.
В матче с командой из Иллинойса Хассан также набрал 8 очков и совершил 15 подборов. Усилия Уайтсайда помогли его команде одержать третью победу кряду. В двадцати поединках регулярного чемпионата орегонцам удалось одержать восемь побед.
Уайтсайд принял участие в семнадцати матчах сезона-2019/20, набирая 14,8 очка, собирая 12,4 подбора и совершая 2,2 блок-шота за 27,6 минуты встречи.
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