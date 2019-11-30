Ларкин — MVP 11-го тура Евролиги

Защитник «Анадолу Эфес» Шейн Ларкин получил статус самого ценного игрока (MVP) 11-го тура Евролиги, сообщает официальный сайт турнира. В матче с «Баварией» американец набрал 49 очков, совершил 5 передач, 2 подбора и 1 перехват. Также Ларкину удалось собрать на себе шесть фолов соперников. Рейтинг эффективности баскетболиста составил «53», а его усилия помогли стамбульцам разгромить мюнхенцев со счётом 104:75.

Кроме того, в матче с «Баварией» Ларкин установил новый рекорд в истории Евролиги по набранным очкам за один матч. Шейну удалось реализовать 5 бросков из 7 со средней дистанции, 10 бросков из 12 из-за дуги и 9 попыток из 10 со штрафной линии.

После этой победы «Анадолу Эфес» единолично возглавляет турнирную таблицу Евролиги.