Керр — о последнем месте «Голден Стэйт»: наслаждаюсь этим сезоном

Главный тренер клуба Национальной баскетбольной ассоциации «Голден Стэйт Уорриорз» Стив Керр прокомментировал неудачное начало сезона финалистами НБА последних лет. Керр отметил, что наслаждается текущим сезоном, несмотря на последнюю строчку в турнирной таблице.



«По правде говоря, я по-настоящему наслаждаюсь этим сезоном. Это может звучать странно, но наша молодёжь отлично себя проявляет», — приводит слова Стива Керра Fadeaway World.



В регулярном чемпионате НБА сезона-2019/20 «Голден Стэйт» провёл 20 матчей, одержав четыре победы и потерпев 16 поражений. Команда занимает последнее место в турнирной таблице.



В последние пять сезонов «Голден Стэйт» трижды стал чемпионом НБА и два раза проиграл в финалах.