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Керр — о последнем месте «Голден Стэйт»: наслаждаюсь этим сезоном

Керр — о последнем месте «Голден Стэйт»: наслаждаюсь этим сезоном
Баскетбол / НБА 0

Главный тренер клуба Национальной баскетбольной ассоциации «Голден Стэйт Уорриорз» Стив Керр прокомментировал неудачное начало сезона финалистами НБА последних лет. Керр отметил, что наслаждается текущим сезоном, несмотря на последнюю строчку в турнирной таблице.

«По правде говоря, я по-настоящему наслаждаюсь этим сезоном. Это может звучать странно, но наша молодёжь отлично себя проявляет», — приводит слова Стива Керра Fadeaway World.

В регулярном чемпионате НБА сезона-2019/20 «Голден Стэйт» провёл 20 матчей, одержав четыре победы и потерпев 16 поражений. Команда занимает последнее место в турнирной таблице.

В последние пять сезонов «Голден Стэйт» трижды стал чемпионом НБА и два раза проиграл в финалах.

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