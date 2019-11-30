Защитница МБА завела свой влог, рассказав о поездках команды в Косово и Турцию

Защитница баскетбольного клуба Премьер-лиги МБА чемпионка мира 3х3 Александра Столяр завела влог на YouTube, сообщает пресс-служба московского клуба.
«Защитница МБА Александра Столяр выходит за рамки баскетбольной площадки и начинает вести свой видеоблог. Здесь не будет игр, очков, секунд и фолов (только если вы не будете ставить пальцы вверх). Зато куча всего интересного будет. Первый выпуск уже готов к вашему вниманию», — гласит сообщение пресс-службы.
Первый выпуск влога баскетболистки Александры Столяр посвящён поездкам московской команды в Турцию на матч Еврокубка с «Бешикташем», в Красноярск — на матч с «Енисеем» и в Косово — на встречу с «Приштиной» в Еврокубке.
Матч с «Енисеем» завершился победой МБА со счётом 84:63, «Приштину» московский клуб обыграл со счётом 101:42, а «Бешикташ» — 97:76.
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