«Финикс» рассматривал вариант с выбором Дончича на драфте НБА в 2018 году
«Финикс Санз» рассматривал вариант с выбором на драфте словенского защитника Луки Дончича в 2018 году, сообщает Fadeaway World. Кроме Дончича, «Финикс» планировал побороться за кандидатуру Клинта Капелы среди свободных агентов. Однако в итоге «Финикс» выбрал другой вариант развития команды и забрал на драфте Деандре Эйтона.
Ранее Лука Дончич стал третьим игроком в истории НБА, кому удалось завершить календарный месяц со средним трипл-даблом при 30 и более набранных очках.
Средние показатели Луки за ноябрь составили 31,7 очка, 10,4 подбора и 10,4 передачи.
В матче с «Финикс Санз» 29 ноября Лука Дончич набрал 42 очка, собрал 9 подборов и совершил 11 передач, что и позволило ему вписать своё имя в историю НБА с очередным рекордом.
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