Дэвис: у «Лейкерс» много ветеранов, способных совершать камбеки

Форвард клуба Национальной баскетбольной ассоциации «Лос-Анджелес Лейкерс» Энтони Дэвис прокомментировал 10-матчевую победную серию команды.
«Для меня это не стало сюрпризом. Мы знаем, какая у нас команда и за что мы боремся. Мы хотим быть в состоянии побеждать любого соперника, у нас много ветеранов, так что, когда всё неудачно складывается, мы способны вернуться в игру. У нас есть уверенность в наших схемах», – приводит слова Дэвиса talkbasket.net.
В минувшем туре регулярного сезона НБА «Лейкерс» на домашней площадке переиграл «Вашингтон Уизардс» — 125:103 (37:23, 33:26, 35:30, 20:24). Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Энтони Дэвис: у него дабл-дабл из 26 очков и 13 подборов. Ещё один дабл-дабл на счету Леброна Джеймса — 23 очка и 11 передач. У Джавейла Макги тоже дабл-дабл — 15 очков и 11 подборов.
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