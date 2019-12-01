Адетокунбо установил новый рекорд НБА

Форвард «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо установил очередной рекорд в НБА. В матче с «Шарлотт Хорнетс» грек набрал 26 очков и собрал 9 подборов. Благодаря этому его средняя статистика в сезоне удержалась на отметке 30,9 очка, 13,4 подбора и 5,9 передачи в первых 20 матчах сезона.

Таким образом, Адетокунбо стал первым в истории лиги игроком, кому в 20 стартовых матчах регулярного чемпионата удавалось удерживать планку средних показателей на уровне 30 очков, 13 подборов и 5 передач, сообщает страница NBA Stats в «Твиттере».

Благодаря победе над «Хорнетс» воисконсинцы продлили удачную серию до одиннадцати матчей и после 20 поединков занимают первое место в турнирной таблице Восточной конференции. Напомним, Адетокунбо — MVP минувшего сезона НБА.