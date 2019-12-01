Трэй Янг повторил рекорд Оскара Роберстона

Разыгрывающий защитник «Атланты Хоукс» Трэй Янг сумел повторить достижение легендарного баскетболиста, члена Зала славы и чемпиона НБА 1971 года Оскар Робертсона. В матче с «Хьюстон Рокетс» (111:158) Янг собрал коллекцию из 37 очков и 7 результативных передач. Таким образом, он стал вторым игроком в истории лиги, которому удавалось набрать 2000 очков и совершить 800 передач в первых ста матчах карьеры в НБА, сообщает NBA on ESPN.

Первым баскетболистом, достигнувшим такой статистики стал именно Робертсон.

Трэй Янг — второй номер драфта НБА 2018 года. В нынешнем сезоне он принял участие в 19 матчах регулярного чемпионата, набирая в них 28,4 очка, собирая 4,2 подбора, совершая 8,4 передачи в среднем