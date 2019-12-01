Трэй Янг повторил рекорд Оскара Роберстона
Разыгрывающий защитник «Атланты Хоукс» Трэй Янг сумел повторить достижение легендарного баскетболиста, члена Зала славы и чемпиона НБА 1971 года Оскар Робертсона. В матче с «Хьюстон Рокетс» (111:158) Янг собрал коллекцию из 37 очков и 7 результативных передач. Таким образом, он стал вторым игроком в истории лиги, которому удавалось набрать 2000 очков и совершить 800 передач в первых ста матчах карьеры в НБА, сообщает NBA on ESPN.
Первым баскетболистом, достигнувшим такой статистики стал именно Робертсон.
Трэй Янг — второй номер драфта НБА 2018 года. В нынешнем сезоне он принял участие в 19 матчах регулярного чемпионата, набирая в них 28,4 очка, собирая 4,2 подбора, совершая 8,4 передачи в среднем
Читайте также
- 1 декабря 2019
-
15:32
-
13:59
-
12:24
-
11:29
-
10:35
-
09:54
-
07:29
-
06:36
-
06:23
-
04:23
-
00:34
- 30 ноября 2019
-
20:37
-
19:38
-
18:56
-
15:57
-
15:44
-
14:55
-
13:54
-
12:59
-
11:16
-
10:50
-
09:53
-
09:22
-
08:35
-
07:45
-
07:04
-
06:50
-
06:45
-
06:36
-
06:28
-
06:13
-
05:51
-
04:31
-
00:55
-
00:31
Партнерский контент