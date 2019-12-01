Карри уверен, что у нынешнего «Голден Стэйт» всё ещё есть перспективы

Разыгрывающий защитник «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри убеждён, что у его команды всё ещё есть перспективы. По словам баскетболиста, после возвращения в строй всех травмированных команда будет конкурентоспособной.

«Знаю костяк нашей команды и хорошо представляю, что получится из ядра команды в виде меня, Клэя Томпсона, Дрэймонда Грина и Д'Анджело Расселла. Знаю, на что мы способны. Нынешняя ситуация — шанс для молодых игроков развиваться, и это интересно. Все мы настроены оптимистично относительно того, что будет после выздоровления всех травмированных», — приводит слова Карри Clutch Points.

Напомним, в конце минувшего сезона травму получил Клэй Томпсон, и он рискует пропустить весь нынешний чемпионат. Стеф Карри получил перелом руки на старте регулярного чемпионата и будет вне игры минимум три месяца. В лазарете находится и Д'Анджело Расселл. Недавно в строй вернулся Дрэймонд Грин.

После 20 матчей в текущем сезоне «Уоориорз» занимают последнее место в турнирной таблице Западной конференции, одержав всего 4 победы.