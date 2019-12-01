В НБА проходит самый долгий период без обменов за последние 50 лет

В Национальной баскетбольной ассоциации в настоящий момент проходит самый долгий период без обменов за последние 50 лет, если не считать те сезоны, когда был объявлен локаут, сообщает HoopsHype. В настоящий момент обмены в командах НБА не происходили уже 137 дней. Помимо этого, впервые в истории лиги, команды не совершили ни одного обмена в августе, сентябре, октябре и ноябре.



«С таким количеством новых игроков в новых командах многие коллективы всё ещё пытаются выяснить свои потребности. Посмотрите, сколько звёзд сменили команды. Я думаю, что это главная причина отсутствия обменов», — подчеркнул один из руководителей команд НБА.



Только 43,6 процента игроков в НБА вернулись в ту же команду в этом сезоне, в которой они выступали в прошлом году.