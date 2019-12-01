В НБА проходит самый долгий период без обменов за последние 50 лет

В Национальной баскетбольной ассоциации в настоящий момент проходит самый долгий период без обменов за последние 50 лет, если не считать те сезоны, когда был объявлен локаут, сообщает HoopsHype. В настоящий момент обмены в командах НБА не происходили уже 137 дней. Помимо этого, впервые в истории лиги, команды не совершили ни одного обмена в августе, сентябре, октябре и ноябре.
«С таким количеством новых игроков в новых командах многие коллективы всё ещё пытаются выяснить свои потребности. Посмотрите, сколько звёзд сменили команды. Я думаю, что это главная причина отсутствия обменов», — подчеркнул один из руководителей команд НБА.
Только 43,6 процента игроков в НБА вернулись в ту же команду в этом сезоне, в которой они выступали в прошлом году.
- 1 декабря 2019
-
20:20
-
18:52
-
16:59
-
15:32
-
13:59
-
12:24
-
11:29
-
10:35
-
09:54
-
07:29
-
06:36
-
06:23
-
04:23
-
00:34
- 30 ноября 2019
-
20:37
-
19:38
-
18:56
-
15:57
-
15:44
-
14:55
-
13:54
-
12:59
-
11:16
-
10:50
-
09:53
-
09:22
-
08:35
-
07:45
-
07:04
-
06:50
-
06:45
-
06:36
-
06:28
-
06:13
-
05:51