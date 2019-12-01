Итудис: ЦСКА набрал хороший темп

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис поделился ожиданиями от предстоящего матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с УНИКСом.



«Игра с УНИКСом завершает наш выезд. Команда из Казани обладает всеми необходимыми качествами, поэтому хорошо, что у нас есть время подготовиться и провести тренировку. Мы набрали хороший темп, и нам нужно продолжать работать в том же духе», — приводит слова Димитриса Итудиса официальный сайт московской команды.



Встреча между ЦСКА и УНИКСом состоится в Казани завтра, 2 декабря. Начало матча — в 19:00 мск.



ЦСКА занимает второе место в турнирной таблице Единой лиги ВТБ, в восьми матчах регулярного чемпионата одержав шесть побед и дважды потерпев поражения. Казанский УНИКС идёт на седьмой строчке, имея в своём активе четыре победы в четырёх матчах.