Итудис: ЦСКА набрал хороший темп

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис поделился ожиданиями от предстоящего матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с УНИКСом.
«Игра с УНИКСом завершает наш выезд. Команда из Казани обладает всеми необходимыми качествами, поэтому хорошо, что у нас есть время подготовиться и провести тренировку. Мы набрали хороший темп, и нам нужно продолжать работать в том же духе», — приводит слова Димитриса Итудиса официальный сайт московской команды.
Встреча между ЦСКА и УНИКСом состоится в Казани завтра, 2 декабря. Начало матча — в 19:00 мск.
ЦСКА занимает второе место в турнирной таблице Единой лиги ВТБ, в восьми матчах регулярного чемпионата одержав шесть побед и дважды потерпев поражения. Казанский УНИКС идёт на седьмой строчке, имея в своём активе четыре победы в четырёх матчах.
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