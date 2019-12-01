Леброн признался, что ему нравится пицца с ананасами

Центровой «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс присоединился к давнему спору о том, хороша ли пицца с ананасами.



«Я бы сказал да. И многие со мной не согласятся. Но мне нравится пицца с ананасом», — приводит слова Леброна Джеймса Bleacher Report.



Леброн Джеймс является одним из инвесторов и лицом сети пиццерий Blaze Pizza.



В нынешнем сезоне регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации Леьрон Джеймс сыграл в 19 встречах, в среднем набирая 25,7 очка, совершая 6,9 подбора и отдавая 11,0 результативной передачи за 34 минуты и 45 секунд игрового времени. «Лос-Анджелес Лейкерс» лидирует в Западной конференции, выиграв 17 матчей из 19. Последние 10 матчей команда выиграла.