Бывшая звезда НБА обратился к тем, кто раскритиковал женственный вид его сына

Бывший баскетболист НБА Дуэйн Уэйд ответил людям, которые раскритиковали его сына за внешний вид на семейной фотографии Уэйдов с Дня благодарения.



«Как у отца, у меня есть одна цель — чтобы мои дети чувствовали, что я забочусь о них, люблю и полностью поддерживаю.



Я увидел ненависть в соцсетях после фото с Дня благодарения с моей семьёй. Глупость — огромная часть этого мира, мира, в котором мы живём, так что я всё понимаю. Но я был выбран главой этой семьи. Мы будем продолжать быть собой и поддерживать друг друга с гордостью, любовью и улыбкой», — написал Дуэйн Кэйд в своём «твиттере».



Ранее в социальный сетях появилось много критики в адрес 12-летнего сына Дуэйна Уэйда, который предстал на семейной фотографии с искусственными ногтями и в которотком топике. Пользователям показался вид сына Уэйда слишком женственным.

Посмотреть фото семьи Уэйда можно в «инстаграме» его жены.